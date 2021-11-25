Платили мало – Надя Дорофеева о своих первых гонорарах в составе группы "Время и Стекло"

Популярная украинская певица Надя Дорофеева призналась, что в начале проекта "Время и Стекло" платили немного. Звезда сердилась из-за малых гонораров, но теперь поняла, что это решение было взвешенным.

Первым музыкальным проектом лейбла и продюсерского центра Mozgi Entertainment Потапа и его экс-жены Ирины Горовой была группа "Время и Стекло". Бывшая солистка Надя Дорофеева рассказала о гонорарах этого проекта.

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Надя Дорофеева о финансовых вопросах

Звезда рассказала, что вопросами гонораров занималась именно Ирина Горовая, хотя часто суммы обсуждались совместно. Надя Дорофеева не стала рассекречивать, сколько именно зарабатывала, но поделилась, что платили мало.

Тогда я подумала, Боже мой, ну какая она жесткая, а сейчас я понимаю, что как круто, что Ира сначала строила все о бизнесе,

– заметила певица.

Надя Дорофеева тогда сердилась на малые гонорары, но теперь изменила свое мнение и поддерживает продюсера.

"Сейчас, будучи не подопечным, а уже как партнер проекта, я понимаю, почему, например, сначала так мало платили проекту и артистам. Я теперь иначе уже на все это смотрю", – призналась знаменитость.



Надя Дорофеева теперь – сольный артист / Фото из инстаграма звезды

Группа "Время и Стекло" объявила о распаде в марте 2020 года. Надя Дорофеева продолжила музыкальную деятельность как сольная артистка DOROFEEVA, а Позитив – в составе группы Mozgi. Поэтому сейчас Mozgi Entertainment продюсирует четырех артистов: – Надю Дорофееву, Мишель Андраде, группу Mozgi и Потапа.

Под свое крыло Ирина Горовая была не прочь взять сольного артиста и мужа Нади Дорофеевой Владимира Дантеса. Однако он пока не хочет принимать эти предложения.