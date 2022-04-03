Платформа "Ковчег Украины" прекращает сотрудничество с дирижеркой Лынив из-за российской оперы

Культурная платформа "Ковчег Украины" больше не планирует сотрудничать с известной дирижершей и директором Муниципального театра в Болонье Оксаной Лынив из-за ее неоднозначной позиции относительно россиян. Через несколько дней женщина будет играть на одной сцене с русскими музыкантами.

Как известно, Муниципальный театр в Болонье в Италии 7 – 9 апреля готовит премьеру оперы Петра Чайковского "Иоланта" на русском языке с участием российских исполнителей и музыкантов. Однако Лынив как директор учреждения решила не отказывать в приеме российских исполнителей и музыкантов.

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Украинские солисты и композиторы уже отказались от такого позорного сотрудничества. Впрочем, сама госпожа Лынив официально заявила, что готова сотрудничать с россиянами, а для этого российским артистам достаточно написать заявление об осуждении войны,

– говорится в заявлении представителей "Ковчега Украина".

Они также добавили, что считают особым цинизмом, когда Оксана выражает соболезнования дирижеру Львовской оперы из-за гибели его родителей в Ирпене из-за россиян, и продолжает подписывать контракты с теми, кто причастен к их убийству.

"За происходящее ныне в Украине российская культура и российские культурные деятели несут ответственность наряду с российским оружием. Ведь именно культура и ее носители поставляют в российские мозги представления о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо", – добавили на платформе.

В заявлении, в частности, напомнили, что украинская сторона делает все возможное, чтобы мир бойкотировал все "российское". К тем, кто поддержал Украину и прекратил сотрудничество с россиянами, присоединились:

Мюнхенская филармония;

Карнеги-гол;

Каннский фестиваль;

премия Эмми и т.д.

Что говорила Лынив о скандале

Сама же Оксана Лынив ранее комментировала, что не отказывается от премьеры Чайковского, поскольку композитор по родительской линии происходил из украинского рода Чаек. И его произведения и оперы другого композитора Стравинского "намеренно стоят" в ее последующих концертах в Италии. Сама она заявила, что никогда не была и не будет выступать в России, и не будет выступать за пультом российского оркестра. А в оперных постановках она только "общается с режиссерами, предлагает добавить символический акцент в отношении Украины в сценическую концепцию или их постановку".