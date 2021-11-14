В платье со сверхглубоким декольте: Ким Кардашян показала образ со свадьбы Пэрис Хилтон

В четверг, 11 ноября, 40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж. На свадьбу она пригласила светскую подружку Ким Кардашян. Она выбрала нетипичный наряд для свадьбы – черное платье с очень глубоким декольте.

Если невеста Пэрис Хилтон за свадьбу сменила несколько платьев, то Ким Кардашян в одном выглядела так, что от нее трудно было отвести взгляд. Она сделала ставку на платье бренда Rick Owens из коллекции весна-лето 2022 и не прогадала.

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Так, на Ким Кардашян длинное черное платье с легкой плиссированной юбкой и длинным асимметричным шлейфом. Оно подчеркнуло аппетитные бедра звезды, однако главный акцент был на декольте. Ее откровенный наряд без бретелей держался на груди и обнажал даже живот. Такого смелого выреза у Ким еще не было.

Светская львица была в образе total black. Под платье она подобрала сапоги-чулки, которые остаются в тренде не один сезон подряд. Волосы Ким Кардашян заплела в тугую косу, а из аксессуаров выбрала массивные серьги-кольца. Завершил образ макияж smoky eyes.

В сети разлетелось фото звезд, на котором Ким поправляет цветочную фату Пэрис Хилтон. Этот "живой" кадр старых подруг собрал миллионы лайков.

Ким Кардашян на свадьбе Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма светской львицы

Фото Ким Кардашян со свадьбы Пэрис Хилтон

Похоже, Пэрис Хилтон определила дресс-код свадьбы как total black, ведь не только Ким Кардашян, но другие знаменитые гости засветились в смокингах и черных вечерних платьях.

Ким Кардашян на свадьбе Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма светской львицы

Ким Кардашян на свадьбе Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма светской львицы