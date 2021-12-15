В платье с разрезом за 555 долларов: Леся Никитюк похвасталась роскошным вечерним образом

Украинская ведущая и блогерша Леся Никитюк покорила новым аутфитом. Она надела черное блестящее платье за 555 долларов.

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась с поклонниками новыми фото. Она продемонстрировала эффектный вечерний look.

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Образ Леси Никитюк

Знаменитость позировала перед камерой в блестящем черном платье длины макси и на длинный рукав от бренда Milla Nova. Элегантный наряд стоил звезде 555 долларов (примерно более 15 тысяч гривен).

Леся Никитюк соединила вечернее платье с замшевыми слингбеками на высоком каблуке и с острым носком. Роскошный образ также дополнили минималистичные серьги и неяркий маникюр.

Блогер собрала волосы в высокий пучок, распустив лишь челку. Зато на лице красовался изысканный макияж. Леся Никитюк подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды

Поклонники остались в восторге от нового образа знаменитости. Они засыпают ее комплиментами в комментариях: