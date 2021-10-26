Пэрис Хилтон устроила свадебный бранч: фото в платье из туалетной бумаги

В феврале Пэрис Хилтон обручилась с бойфрендом Картером Реумом, с которым встречается полтора года. Влюбленные готовятся к грандиозной свадьбе. В субботу, 23 октября, светская львица устроила свадебный бранч, фото и видео с которого обнародовала только сейчас.

Несмотря на то, с каким размахом 40-летняя Пэрис Хилтон планирует отмечать свадьбу, она не в первый и не в последний раз собирает подруг на вечеринку. Торжественный свадебный бранч модель провела на заднем дворе своего роскошного дома в Лос-Анджелесе.

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У бассейна с террасой накрыли праздничный стол с салатами, закусками и сладостями – шоколадными кексами и круассанами. Особое внимание невеста уделила декору. Их фото с помолвки были украшены печеньем и баночками с газировкой.

Как передает People, подруги придумали для Пэрис Хилтон курьезное развлечение. Всего за пять минут они создали для звезды свадебное платье из туалетной бумаги. Единственное, о чем просила их невеста, не цеплять фату.

Нам с подругами было так весело на моем свадебном бранче. Я не могу дождаться, когда стану невестой,

– поделилась Пэрис Хилтон.



Пэрис Хилтон в свадебном платье из туалетной бумаги / Фото из инстаграм-сторис

Образ Пэрис Хилтон на свадебном бранче

, Пэрис Хилтон хочет превзойти все голливудские свадьбы. Предстоящая церемония продлится минимум три дня, а невеста за это время сменит 10 свадебных платьев.

На бранч с подругами светская львица надела смелое мини-платье с приталенным низом и длинными полупрозрачными рукавами. Внимание к декольте она привлекла благодаря откровенному разрезу на груди.

Под белое платье Пэрис Хилтон подобрала туфли-лодочки в тон, короткие перчатки со стразами и колготки в сеточку. Волосы блондинка собрала в стильный высокий хвост, а стилисты позаботились об идеальном макияже в карамельных оттенках. Из аксессуаров на ней лишь лаконичные серьги с бриллиантами и имиджевые очки.



Пэрис Хилтон на свадебном бранче / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон на свадебном бранче / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон на свадебном бранче / Фото из инстаграма светской львицы