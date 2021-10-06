40-летняя Пэрис Хилтон и 38-летняя Ники Хилтон – не только родные сестры, но и лучшие подруги. Следовательно, в день рождения близкого человека знаменитость растрогала признанием об их отношениях.

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Фотомодель заявила, что никто не поддерживает и не знает ее лучше, чем младшая сестра. Она якобы единственная, кому Пэрис звонит, когда подавлена ​​и разочарована.

Ты самая-самая лучшая подруга на всю жизнь... Я тебя люблю! Ты настоящая икона, и я так счастлива, что мы вместе проживаем эту бурную жизнь,

– написала светская львица.

Ники Хилтон отреагировала на публичное поздравление сестры. "Так люблю тебя", – написала именинница в комментариях.

Архивные фото Пэрис Хилтон с сестрой Ники

Пэрис Хилтон с мамой и младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы

Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы Пэрис Хилтон с младшей сестрой / Фото из инстаграма светской львицы

Полный текст публикации Пэрис Хилтон:

Поздравляю свою сестру с днем рождения!

Спасибо, что ты самая-самая лучшая подруга на всю жизнь, которая следит за тем, чтобы я никогда не опаздывала. Каждый раз, когда мне надо с кем-то поговорить, или я нуждаюсь в уюте вдали от дома, я знаю, что мне стоит только позвонить.

Ты помогаешь мне собраться, когда я подавлена, учишь меня быть лучшим человеком, а иногда ты даже знаешь меня лучше меня. Я тебя люблю! Ты настоящая икона, и я так счастлива, что мы вместе проживаем эту бурную жизнь... Я бы не смогла делать это без тебя!