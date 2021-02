Наследница гостиничного бизнеса Пэрис Хилтон для светского выхода выбрала наряд от украинского бренда Gasanova. Дизайнер Эльвира Гасанова создала для звезды обольстительный топ с кристаллами Swarovski.

В роскошном образе 39-летняя Пэрис Хилтон появилась на записи нового подкаста This Is Paris Podcast, который выйдет в эфире радио IHeartRadio. Фантастический look она показала 14-миллионной армии поклонников в инстаграм, сняв видео в студии.

Образ Перси Хилтон от украинского дизайнера

В кадре модель появилась в блестящем топе в сеточку, под который надела черный бюстгальтер. Это изысканный наряд для Пэрис Хилтон сшила известная украинская модельер Эльвира Гасанова.

Одежда звезды инкрустирована кристаллами Swarovski. Драгоценности австрийской компании дизайнер использовала в новой капсульной коллекции Crystal. Добавим, что стоимость хрустальных вещей бренда Gasanova стартует от 12,5 тысяч гривен.

Дорогой образ Пэрис Хилтон довершила не менее эффектным макияжем. Она блистала с длинными пушистыми ресницами, блестящими тенями золотистого цвета и нежно-розовой помадой. Волосы светская львица вложила в фирменную прическу, а из аксессуаров выбрала драгоценные серьги с камнями.