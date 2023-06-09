Наблюдали за мамой: Пэрис Гилтон восхищала кадрами крошечного сына с мужем-бизнесменом

Певица Пэрис Гилтон залюбовала трогательными кадрами с мужем-бизнесменом и 5-месячным сыном. Они восхищенно смотрела на репетицию ее первого сольного выступления.

Фотографиями артистка поделилась в Instagram. Напомним, что мальчика Пэрис Гилтон родила суррогатная мать.

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На днях Пэрис Гилтон отрепетировала свое шоу, которое состоится в театре Генри Фонда в Голливуде. Ее семья Пэрис, в том числе и 5-месячный Феникс, пришла посмотреть репетицию.



Сын и муж Пэрис Гилтон смотрят ее репетицию / Фото с ее инстаграммы

Ее малыш был одет в белый костюм и имел большие синие наушники, защищавшие его маленькие уши от громкой музыки. Муж Пэрис – Картер Реум – надел повседневную одежду синего цвета.



Сын и муж Пэрис Гилтон смотрят ее репетицию / Фото с ее инстаграммы

"Крошка Феникс смотрит, как я репетирую Stars Are Blind для моего большого шоу", – поделилась Пэрис. Похоже, что на сцене Гилтон выступала в серебристом блестящем мини-платье и сапогах. Это было первое выступление знаменитости, где она пела вживую.

Добавим, что 42-летняя певица и модель некоторое время скрывала рождение ребенка, но впоследствии показала сына и раскрыла его имя. Оказалось, что назвали первенца Феникс Беррон Гилтон Реум. Гилтон объяснила, что придумала такое имя еще десять лет назад.

Напомним, что Пэрис Гилтон познакомилась с Картером Реумом 15 лет назад, а в 2019 году они закрутили роман. Уже через год пара официально подтвердила романтические отношения. Звездная пора сыграла свадьбу 11 ноября, в имении покойного дедушки модели.