Пэрис Гилтон и не только: 5 знаменитостей, впервые ставших мамами после 40 лет

В современном мире возраст – не помеха на пути к успеху, карьере, но и замужеству и материнству. На своем примере это доказывают знаменитости.

24 Канал расскажет о пути знаменитостей, ставших мамами после 40 лет. Сейчас они наслаждаются материнством.

Интересно Блогерка Настя Талпа второй раз беременна: реакция мужчины попала на видео

Пэрис Гилтон

Светская львица не раз признавалась о том, что мечтает стать матерью. Она действительно готовилась к этому, ведь замораживала яйцеклетки. Около года прошло после ее свадьбы с Картером Реумом, когда звезда впервые стала мамой сына Феликса. А на днях Пэрис Гилтон объявила, что на свет появился ее второй ребенок. Вероятно, что в обоих случаях ей помогла суррогатная мать.



Пэрис Гилтон с сыном / Фото из инстаграма Пэрис Гилтон

Сальма Гаек

Мексиканская и американская актриса некоторое время занималась своей карьерой в Голливуде, снимаясь в фильмах и сериалах. Но уже в марте 2007 года произошли значительные изменения в ее личной жизни – звезда обручилась с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино и забеременела. В сентябре Сальма стала мамой дочери Валентины – тогда актрисе был 41 год.

Ева Лонгория

Голливудская актриса до нынешнего брака была замужем дважды, но эти браки не продолжались более 5 лет. Знаменитость в третий раз вышла замуж в 40 лет – ее избранником стал мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон. Два года спустя Ева Лонгория впервые стала мамой, у нее родился сын Сантьяго Энрике.



Ева Лонгория с сыном / Фото из инстаграма Евы Лонгории

Николь Кидман

Голливудской звезде до сих пор вспоминают брак с Томом Крузом – пара вышла замуж в 1990 году. Николь удавалось забеременеть, однако первая беременность оказалась внематочной, а вторая закончилась выкидышем. Но в 2006 году Николь во второй раз вышла замуж – избранником стал музыкант Кот Урбан.

Через два года актриса впервые стала мамой и родила дочь Сандей Роуз. Во второй раз звезде забеременеть не удалось, поэтому дочь Фейт Маргарет появилась на свет благодаря суррогатному материнству. Своих детей Николь Кидман старается не показывать.



Николь Кидман со старшей дочерью / Фото из инстаграма Николь Кидман

Наоми Кэмпбелл

Знаменитая супермодель впервые стала мамой не просто после 40, а в 50 лет. Ее не видели беременной, поэтому фаны предположили, что Кэмпбелл могла усыновить ребенка или тоже прибегнуть к суррогатному материнству. Но звезда заявила, что это "ее ребенок". Летом этого года у Наоми родился сын. Модель признавалась, что возраст ее совсем не смущает.

Я всем говорю – делайте это! Не сомневайтесь,

– рассказывала звезда.



Наоми с дочерью / Фото Vogue