Из-за отказа вакцинироваться: музыканта The Offspring отстранили от концертов

Одна из самых популярных групп The Offspring попала в скандал. Музыкант Пит Парада работал в коллективе 12 лет, а на днях его отстранили от тура. Причиной этого стал отказ мужчины вакцинироваться от коронавируса.

В сети распространяется информация о том, что американская панк-рок группа выгнала барабанщика. Соответствующий пост Пит Парада опубликовал на личной странице в инстаграме. Другие участники The Offspring на данный момент не комментируют заявление коллеги.

Читайте также Были и сигареты, и спиртное, – лидер группы "СКАЙ" о том, как изменил свою жизнь

The Offspring выгнали барабанщика

Пит Парада заявил, что из-за отказа вакцинироваться от коронавируса его отстранили от запланированных концертов, а также попросили не приходить в студию. Музыкант добавил, что у него есть весомая медицинская причина отказа от вакцины. На данный момент неизвестно, что Пит больше не будет играть в составе The Offspring, или только временно не будет появляться на концертах.

Он неоднозначно высказался касательно этой ситуации: "Поскольку я не могу выполнять то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом с музыкантами в студии и в туре. Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на грядущих концертах. Также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не одиноки".

Артист долгое время борется с синдромом Гийена-Барре, что является наиболее частой причиной острого вялого паралича и является одной из серьезных чрезвычайных ситуаций в неврологии. Он отказался от вакцинации от COVID-19, так как заболевание может вызвать серьезные побочные эффекты.

У меня нет негативных чувств к музыкантам The Offspring. Они делают то, что, по их мнению, лучше для них. Я делаю то же самое. Желаю всей семье The Offspring всего наилучшего!

– добавил Парада.

Добавим, Пит Парада присоединился к коллективу в 2009 году. The Offspring за время 37-летнего существования имели только двух барабанщиков и Парада был одним из них. Кто заменит его на предстоящих концертах – пока неизвестно.