Мережею шириться інформація про те, що американський панк-рок гурт вигнав барабанника. Відповідний допис Піт Парада опублікував на особистій сторінці в інстаграмі. Інші учасники The Offspring наразі не коментують заяву колеги.

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The Offspring вигнали барабанника

Піт Парада заявив, що через відмову вакцинуватися від коронавірусу його відсторонили від запланованих концертів, а також попросили не приходити в студію. Музикант додав, що має вагому медичну причину відмови від вакцини. Наразі невідомо, що Піт більше не гратиме в складі The Offspring, чи лише тимчасово не з'являтиметься на концертах.

Він неоднозначно висловився щодо цієї ситуації: "Оскільки я не можу виконувати те, що все частіше стає галузевою вимогою, нещодавно було вирішено, що мені небезпечно перебувати поруч з музикантами в студії та в турі. Я говорю про це, тому що ви не побачите мене на прийдешніх концертах. Також хочу поділитися своєю історією, щоб всі, хто зараз відчуває агонію й ізоляцію, знали, що вони не самотні".

Артист тривалий час бореться з синдромом Гієна-Барре, що є найчастішою причиною гострого млявого паралічу і є однією з серйозних надзвичайних ситуацій в неврології. Він відмовився від вакцинації від COVID-19, оскільки захворювання може спричинити серйозні побічні ефекти.

У мене немає негативних почуттів до музикантів The Offspring. Вони роблять те, що, на їхню думку, краще для них. Я роблю те ж саме. Бажаю всій родині The Offspring всього найкращого!

– додав Парада.

Додамо, Піт Парада приєднався до колективу у 2009 році. The Offspring за час 37-річного існування мали лише двох барабанників і Парада був одним із них. Хто замінить його на запланованих концертах – наразі невідомо.