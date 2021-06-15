Leopolis Jazz Fest приглашает в пикниковые зоны: новые правила для гостей

В этом году организаторам Leopolis Jazz Fest пришлось изменить правила посещения пикниковых зон для безопасности гостей. В трех пикниковых зонах, которые обустроят в городе, всем гостям необходимо будет пройти бесплатное экспресс-тестирование, которое займет всего несколько минут. Также для входа на пикниковую зону нужно приобрести билеты. Подробнее узнавайте в материале ниже.

Leopolis Jazz Fest состоится во Львове с 24 по 28 июня. Из-за карантинных ограничений правила посещения фестиваля изменены. В частности они касаются гостей, которые планируют побывать в пикниковых зонах.

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Для контроля количества посетителей вход в пикниковые зоны будет разрешен только при наличии билета. Гости, которые приобрели билеты, обязательно должны пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус, которое будут проводить при входе в каждую пикниковую зону в течение всех фестивальных дней.

Пикниковые зоны Leopolis Jazz Fest

Пикниковая зона "Стадион"

Локация: Парк культуры им. Б. Хмельницкого

На этой локации всегда царит особая атмосфера, которая очень нравится большим компаниям и семьям: огромный светодиодный экран, на котором транслируются концерты с главной сцены, зона развлечений для детей, карусель, фуд-корты.

наличие отрицательного теста на COVID-1950 гривен за человека на 1 день. Есть возможность приобрести абонемент на 5 дней.

Пикниковая зона "Стадион" / Фото пресс-службы

Пикниковая зона "Киевстар"

Локация: возле нижнего входа в Парк культуры им. Б. Хмельницкого

Гости могут просмотреть трансляцию концертов с главной сцены на большом экране, устроившись поудобнее на пуфах или подиуме. Также они смогут заряжать свои гаджеты.

Пикниковая зона "Старопрамен"

Локация: возле верхнего входа в Парк культуры им. Б. Хмельницкого

наличие отрицательного теста на COVID-1925 гривен за человека на 1 день. Есть возможность приобрести абонемент на 5 дней.

Лаунж зону гамаков и большой экран обустроят на уютной парковой лужайке. Также организаторы готовят сюрприз для гостей-уголок Праги посреди Львова.

наличие отрицательного теста на COVID-1925 гривен за человека на 1 день. Есть возможность приобрести абонемент на 5 дней.

Билеты в пикниковые зоны можно приобрести на сайте фестиваля.

Leopolis Jazz Fest

Leopolis Jazz Fest – международный джазовый фестиваль, который ежегодно проходит в Украине в последние выходные июня. Первый фестиваль состоялся в 2011 году. Ежегодно масштабное мероприятие посещают более 100 тысяч гостей из Украины и заграницы. В 2016 году фестиваль был признан уважаемым британским изданием The Guardian одним из лучших джазовых фестивалей Европы. Трансляцию концертов фестиваля в Европе осуществляет всемирно известный телеканал Mezzo. Из-за пандемии X Leopolis Jazz Fest был перенесен с 2020 года на 2021.