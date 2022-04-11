"Под звуки воздушной тревоги": MELOVIN отмечает день рождения

Украинскому певцу MELOVIN исполнилось 25 лет. Он признался, что не мог бы подумать, что праздновать день рождения во время воздушной тревоги.

Украинский певец MELOVIN 11 апреля отмечает юбилей – ему исполнилось 25 лет. Он поделился мнениями в день рождения.

К слову MELOVIN спел и собрал деньги на вечере памяти Паши Ли, погибшего под Ирпенем

MELOVIN исполнилось 25 лет

Никогда не мог подумать, что этот день рождения я буду праздновать под звуки воздушной тревоги в моей Украине. Я украинец, я одессит! У меня самые крутые родители, которые являются мне образцами справедливости, храбрости, любви к себе и ближнему!

– поделился исполнитель.

Артист пожелал своим родителям здоровья и мирных ночей. Он добавил, что подошел к новой части книги его жизни.

"В предыдущих частях кто-то стал целой главой, кто-то лишь одним абзацем, кто-то строчкой, афоризмом или заметкой, а кто-то яркой "ачепяткой", которая, кстати, также придает свой шарм и смысл моей жизни! Я очень благодарен каждому, кто прикоснулся к моему сердцу. Всем моим друзьям, которые рядом! Всем новым знакомствам и встречам!" – поделился MELOVIN.

Певец также поблагодарил всех фанатов за приветствия и силы, которые они дают. Он обратился и к ВСУ, которые позволяют ему спокойно писать эти строки.

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