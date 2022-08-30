Это несправедливо, – Pianoбой из Нацотбора объяснил, почему Евровидение-2023 не оставили в Украине

Дмитрий Шуров, известный как Pianoбой, был избран музыкальным продюсером Нацотбора Евровидения-2023. Он взял на себя ответственность объяснить, почему конкурс не оставили в Украине, а отдали Великобритании.

По мнению Pianoбой, с Евровидением-2023 все сложилось справедливо. Он говорит, что если мы не можем провести его в любом из украинских городов, лучше не проводить вообще.

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Почему Евровидение-2023 не оставили в Украине

Я был бы счастлив, если бы Евровидение прошло в Харькове или Николаеве, но если мы не можем там его провести… Наша страна – это одно целое. Имея города, в которых обстрелы происходят каждый день, мы не можем при этом выбрать какой-нибудь другой город, построить там иллюзорно безопасный регион. Я думаю, что это невозможно. Думаю, это будет несправедливо,

– высказался Дмитрий Шуров.

Он считает, что подобные конкурсы мы сможем проводить только тогда, когда не будет войны, когда люди будут жить в безопасности, понимать, что у них есть адекватное будущее. Музыкальный продюсер Нацотбора Евровидения-2023 благодарен Великобритании, которая все же согласилась организовать шоу у себя.

"Великобритания – наш партнер, и все это понимают. С Джонсонюком или без него они являются нашими друзьями. Поэтому я думаю, что Великобритания очень круто поддержит украинского участника, каким бы он ни был", – убежден Pianoбой.