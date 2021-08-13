Певицу MакSим выписали из больницы после двух месяцев комы

Российская исполнительница MакSим, которую подозревали в заражении коронавирусом, выписали из больницы в Москве. Звезда 2 месяца находилась в медикаментозной коме из-за поражения легких.

Об этом рассказала концертный директор МакSим Маргарита Соколова, которая в июне тоже была госпитализирована из-за коронавирусной инфекцией. Правда, в противовес ей, тесты на COVID-19 у МакSим были отрицательные.

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По словам директора, реабилитацию артистка будет проходить дома. Она очень хотела попасть домой и обнять родных, ведь боялась, что больше никогда этого не сможет сделать.

Она уже едет домой, сама приняла такое решение: очень хочет обнять детей. Боялась, что уже не сможет этого сделать. С ней дома будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Конечно, к ее выписке готовились и ждали,

– отметила Соколова, добавив, что впереди ее ждет долгий путь восстановления и лечения.

Добавим, что несколько дней назад МакSим вышла из комы и на вопрос врачей, сколько по ощущениям она находилась во сне, ответила, что два дня. Хотя певица была в коме почти 2 месяца.

Что известно о госпитализации МакSим