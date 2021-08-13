Певицу MакSим выписали из больницы после двух месяцев комы
Источник:инстаграм Маргариты Соколовой
Российская исполнительница MакSим, которую подозревали в заражении коронавирусом, выписали из больницы в Москве. Звезда 2 месяца находилась в медикаментозной коме из-за поражения легких.
Об этом рассказала концертный директор МакSим Маргарита Соколова, которая в июне тоже была госпитализирована из-за коронавирусной инфекцией. Правда, в противовес ей, тесты на COVID-19 у МакSим были отрицательные.
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По словам директора, реабилитацию артистка будет проходить дома. Она очень хотела попасть домой и обнять родных, ведь боялась, что больше никогда этого не сможет сделать.
Она уже едет домой, сама приняла такое решение: очень хочет обнять детей. Боялась, что уже не сможет этого сделать. С ней дома будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Конечно, к ее выписке готовились и ждали,
– отметила Соколова, добавив, что впереди ее ждет долгий путь восстановления и лечения.
Добавим, что несколько дней назад МакSим вышла из комы и на вопрос врачей, сколько по ощущениям она находилась во сне, ответила, что два дня. Хотя певица была в коме почти 2 месяца.
Что известно о госпитализации МакSим
- Исполнительница, которая выступала в оккупированном Крыму и в 2017 году за это загремела в "Миротворец", попала в больницу в середине июня. Перед этим она еще успела дать концерт и побывать на нескольких мероприятиях.
- Но уже через несколько дней ей стало резко плохо: у нее была высокая температура, слабость и пораженные на 40% легких. Так как тесты на коронавирус были отрицательными, ей диагностировали острую пневмонию.
- Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели МакSим в искусственную кому и присоединили к аппарату ИВЛ. Уже через 10 дней состояние МакSим ухудшилось и ее легкие были поражены на более чем 80%.
- Недавно стало известно, что певица вышла из комы и ее планируют перевести в обычную палату. Концертный директор звезды, у которой был коронавирус, подтвердила, что артистка начала себя чувствовать лучше. Три дня назад МакSим впервые вышла на связь в инстаграме и поблагодарила всех поклонников за поддержку.