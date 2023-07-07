Романтический гимн этого лета: певица Tanya Li представила песню и теплый клип "Стріла"

Украинская певица и ведущая Tanya Li выпустила клип и песню "Стріла". Над работой она трудилась еще до полномасштабного вторжения.

Телерадиоведущая и певица Tanya Li похвасталась премьерой. Она презентовала песню "Стріла" и клип, снятый за три недели до полномасштабного вторжения.

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Премьера от Tanya Li

Съемки клипа происходили в Египте. Таня Ли посреди зимы в Украине полетела с балетом и командой, чтобы привезти домой теплые и солнечные кадры, которые должны согреть каждого. Но из-за российского вторжения премьера была отложена до лучших времен.

Сейчас именно то время, когда украинцам нужны силы и вдохновение, считает артистка. Поэтому решила показать миру работу, над которой работал режиссер Ярослав Савчак.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни попадал в плен страсти, в который хотелось нырнуть с головой. Этот трек напомнит нам о самых сладких мгновениях жизни, когда стрела купидона попала прямо в сердце,

– поделилась Tanya Li.



Таня Ли / Фото пресс-службы

В песне певица сосредоточила историю романтических приключений. Это идеальный трек для реализации мечтаний, которые мы откладываем "на потом".

"Не стоит откладывать жизнь на потом, нужно проживать каждую минуту на полную. Надо мечтать, влюбляться, рожать детей, наслаждаться моментами и верить в светлое будущее!" – добавила артистка.

Tanya Li – "Стріла": смотрите видео онлайн

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