Певица NAVKA ответила, как ее сменила участие в шоу "Х-Фактор": "За уроки нужно платить"

Украинская певица NAVKA на шоу "Х-Фактор" решила спеть свой хит "Татанцы". Она призналась, повлияла ли на нее участие в вокальном проекте.

Украинская певица NAVKA (настоящее имя Марина Тимофийчук) припомнила выступление на "Х-Факторе" в 2019 году. Она рассказала 24 каналу, как на нее повлияло шоу.

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NAVKA об участии в "Х-Факторе"

Школу вокального проекта прошли немало артистов современной украинской сцены – KAZKA, Jerry Heil, БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, Мишель Андраде и многие другие. NAVKA рассказала, как "Х-Фактор" помог ей в развитии.

"Х-Фактор" – это был интересный опыт, я счастлива, что смогла спеть свою песню "Татанці", которая на тот момент уже была успешной, но проект позволил мне расширить свою аудиторию еще больше. Иногда слышу от людей, что многие услышали обо мне через "Х-Фактор",

– призналась певица.

"Тем более я понимаю, что песня – это оружие. "Х-Фактор" помог мое оружие еще больше закалить и заточить. Я считаю, что в нашей жизни нет ничего лишнего, все наши успехи и неудачи – это "школа", это все уроки. Даже если есть тяжелый период в жизни, то просто его нужно воспринимать как урок. А за уроки, за опыт нужно платить".

NAVKA на "Х-Факторе": смотрите видео онлайн

Добавим, об участии в шоу рассказывала также артистка Мишель Андраде. Она выступала там еще в 2013 году, когда в судейском составе были россияне.

"Когда я попала на проект, то уже знала этих людей, они для меня были кумирами. В детстве мама включала песни Ирины Дубцовой, Филиппа Киркорова. Для меня за честь было попасть в их команду. Для меня эти люди сейчас не существуют. Вот так".