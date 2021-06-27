Певица МакЅим находится в критическом состоянии

Более недели назад российскую певицу МакЅим госпитализировали с подозрением на коронавирус. У нее диагностировали пневмонию. Сейчас артистке стало хуже, она находится в критическом состоянии.

В одну из московских больниц 38-летняя МакЅим попала после концерта в Казани, где выступала с высокой температурой. Хотя ПЦР-тесты показывали отрицательные результаты, певицу госпитализировали с подозрением на COVID-19. Сначала врачи проводили кислородную терапию, а через несколько дней звезду подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас ее состояние критическое.

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Если изначально КТ показало 40% поражения легких, то сейчас – 75%. Как делятся друзья МакЅим, в ее крови нашли антитела. Поэтому, похоже, она второй раз подхватила коронавирус.

Кроме того, в российских СМИ появились сообщения, что артистку "перевели на ЭКМО, ведь аппарат ИВЛ не справляется". Однако представители МакЅим не владеют такой информацией, поэтому призывают не верить слухам.

"Я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, потому что это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких – каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", – заявила представительница МакЅим телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".

Добавим, в жизни МакЅим было много потрясений: