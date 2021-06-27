Певица МакЅим находится в критическом состоянии
Источник:"Комсомольська правда"
Более недели назад российскую певицу МакЅим госпитализировали с подозрением на коронавирус. У нее диагностировали пневмонию. Сейчас артистке стало хуже, она находится в критическом состоянии.
В одну из московских больниц 38-летняя МакЅим попала после концерта в Казани, где выступала с высокой температурой. Хотя ПЦР-тесты показывали отрицательные результаты, певицу госпитализировали с подозрением на COVID-19. Сначала врачи проводили кислородную терапию, а через несколько дней звезду подключили к аппарату ИВЛ. Сейчас ее состояние критическое.
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Если изначально КТ показало 40% поражения легких, то сейчас – 75%. Как делятся друзья МакЅим, в ее крови нашли антитела. Поэтому, похоже, она второй раз подхватила коронавирус.
Кроме того, в российских СМИ появились сообщения, что артистку "перевели на ЭКМО, ведь аппарат ИВЛ не справляется". Однако представители МакЅим не владеют такой информацией, поэтому призывают не верить слухам.
"Я бы не стала доверять источникам, разместившим эту информацию, потому что это желтая пресса, а не официальное заявление. Сейчас состояние Марины оценивается как крайне тяжелое, прошу понять позицию семьи и близких – каждый человек имеет право на приватность, несмотря на то, что является публичным лицом", – заявила представительница МакЅим телеграм-каналу "Раньше всех. Ну почти".
Добавим, в жизни МакЅим было много потрясений:
- в апреле 2019 года артистка попала в ДТП на скользкой дороге, в результате которого получила множество травм. Реабилитация после аварии длилась более двух месяцев;
- восстановив хорошую физическую форму, она планировала вернуться в шоу-бизнес, однако этому помешала пандемия коронавируса. Поэтому МакЅим ушла в "бессрочный отпуск на неопределенный срок";
- у артистки были серьезные проблемы с алкоголем. Ходили слухи, что она начала выпивать из-за проблем в личной жизни.