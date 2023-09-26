Достаточно выйти замуж за члена королевской семьи как твоя биография становится предметом общественного интереса. В случае Кейт Миддлтон, путь к званию принцессы был со многими вызовами. О самых интересных страницах из жизни принцессы Уэльской и как изменилась женщина после знакомства с наследником трона – далее в материале.

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Детство будущей принцессы

Кейт родилась 9 января 1982 года в городе Рединг, графство Беркшир, в семье стюардессы и авиадиспетчера. Впоследствии родители девочки Кэрол и Майкл основали свой бизнес – организацию посылочной торговли. Вскоре собственное дело превратило простую английскую семью в миллионеров. Кроме самой старшей Кейт, у Миддлтон родились Филиппа (Пиппа) и Джеймс.



Кейт в детстве / Фото Pinterest

Девочка росла в деревне Балкбери, графство Беркшир. Она хорошо училась в школе и продолжила обучение в частном колледже Мальборо, графство Уилтшир. С юных лет Кейт любила теннис и хоккей, а еще увлекалась легкой атлетикой, особенно прыжками в высоту.

Университетские годы

В 2001 году юная Кейт поступила в Сент-Эндрюсский университет, расположенный в шотландском регионе Файф. Это высшее учебное заведение и по сей день сохраняет свой престиж. Однокурсники девушки помнят ее, как жизнерадостную и веселую, нравившуюся многим молодым людям в университете. Там же Кейт познакомилась с "занудой Вилли", оказавшимся старшим сыном нынешнего короля Чарльза III.



Юная Кейт / Фото Pinterest

Брак Кейт с Уильямом

В кругу студенческой молодежи молодой Уильям имел немало пассий, поэтому Кейт конкурировала с аристократками, популярными моделями и певицами. Однако будущая принцесса решила взять все в свои руки. Когда Уильям появился на студенческом благотворительном показе мод в сопровождении очередной подружки, Кейт вышла на подиум в привлекательном прозрачном платье и сразу заполонила сердце принца.



Уильям и Кейт в начале отношений / Фото Getty Images

Когда молодые люди заявили о своих отношениях, Кейт столкнулась с неоднозначными мнениями в обществе. Некоторые считали ее старухой как для невесты, ведь девушке к тому времени уже исполнилось 29 лет. Другие осуждали, что пара жила вместе до свадьбы, а это запрещается королевским протоколом. Однако за Кэтрин болели миллионы женщин и удивлялись ее железной воле и выдержке в борьбе за сердце принца.

Поговаривают, что браку Уильяма и Кейт помогла сама королева Елизавета II, ведь ей надоели своенравные аристократки, с которыми принц крутил романы. Кейт Миддлтон стала настоящей Золушкой из-за своего происхождения из рабочего класса, прекрасного образования и красивой внешности. Долгожданная королевская свадьба состоялась 29 апреля 2011 года, где было приглашено около 1900 человек.



Свадьба Кейт Миддлтон и принца Уильяма / Фото Getty Images

Принцесса Уэльская сегодня: взлеты и падения

После брака Кейт Миддлтон подверглась острому общественному обсуждению. Англичане часто осуждали слишком яркий макияж женщины, или высмеивали ее худощавость, мол, сможет ли хрупкая Кейт родить наследников трона. К тому же в печати обсуждали говор молодой принцессы и ее неумение вести светские разговоры. Вишенкой на торте стал общий интерес к расходам королевской семьи, так как англичане хотели знать, куда идут уплаченные ими налоги.

Однако принцесса Уэльская за 12 лет счастливого брака смогла развеять все сомнения и завоевать уважение людей не только в Великобритании, но и во всем мире. Кейт стала мамой троих замечательных детей – Джорджа, Шарлотты и Луи. Кроме того, женщина стала уделять больше внимания внешнему виду, в частности, отказалась от слишком яркого макияжа. И постановка аристократического произношения тоже не стала препятствием для принцессы.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото Getty Images

В настоящее время Кейт Миддлтон – любимая принцесса и настоящая икона стиля. Она не стесняется показывать свои эмоции, а еще экономна и скромна. На нее равняются женщины со всего мира. Супруги Уильяма и Кейт показали истинное лицо британской монархии – человечное и современное, хотя и сама принцесса прошла нелегкий путь сквозь тернии к звездам.

Автор: Анастасия Доскоч