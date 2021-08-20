Певец MELOVIN стал участником "Танцев со звездами": экстравагантное видео
Источник:инстаграм MELOVIN
На этот раз вызов на шоу "Танцы со звездами" принял MELOVIN! Неординарный исполнитель, который уже покорял мир украинского шоу-биза яркими перформансами и скандалами, вот-вот выйдет на главный паркет проекта и покажет все свои танцевальные таланты.
Пятый сезон "Танцев со звездами" уже почти собрал всех звездных участников шоу. Танцевальный проект, который так ждут зрители, выйдет на украинские экраны 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.
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MELOVIN – новый участник "Танцев со звездами"
Украинскому певцу MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, вызов бросила его коллега – молодая исполнительница и бывшая подопечная Дмитрия Монатика Lida Lee. Для того, чтобы известить о своем участии в проекте, эпатажный MELOVIN снял не менее эпатажный ролик в инстаграме.
На видео парень сначала не только отдыхает, ест фрукты, и наслаждается маской из огурцов, но и отказывается от всех телефонных звонков, которые к нему поступают. Однако, когда ему сообщают, что звонит абонент от "Танцы со звездами", исполнитель вскакивает и начинает собираться на шоу.
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Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. "Танцы со звездами" станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды во что-то новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу,
– поделился MELOVIN.
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