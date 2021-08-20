Певец MELOVIN стал участником "Танцев со звездами": экстравагантное видео

На этот раз вызов на шоу "Танцы со звездами" принял MELOVIN! Неординарный исполнитель, который уже покорял мир украинского шоу-биза яркими перформансами и скандалами, вот-вот выйдет на главный паркет проекта и покажет все свои танцевальные таланты.

Пятый сезон "Танцев со звездами" уже почти собрал всех звездных участников шоу. Танцевальный проект, который так ждут зрители, выйдет на украинские экраны 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1.

Актуально "Танцы со звездами" 2021: список звездных участников шоу

MELOVIN – новый участник "Танцев со звездами"

Украинскому певцу MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, вызов бросила его коллега – молодая исполнительница и бывшая подопечная Дмитрия Монатика Lida Lee. Для того, чтобы известить о своем участии в проекте, эпатажный MELOVIN снял не менее эпатажный ролик в инстаграме.

На видео парень сначала не только отдыхает, ест фрукты, и наслаждается маской из огурцов, но и отказывается от всех телефонных звонков, которые к нему поступают. Однако, когда ему сообщают, что звонит абонент от "Танцы со звездами", исполнитель вскакивает и начинает собираться на шоу.

Также MELOVIN признался, как родители отреагировали на его каминг-аут

Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. "Танцы со звездами" станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды во что-то новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу,

– поделился MELOVIN.

Свой #танціззіркамиchallenge яркий певец передал украинскому спортсмену и бронзовому призеру летних Олимпийских игр-2020 в Токио – Стасу Горуне.