Последний звонок в Украине: 10 современных песен для школьного вальса
26 мая в Украине заканчивается учебный год. Выпускники готовятся прощаться со школой, впереди их ждет новый этап в жизни. Одной из традиций праздника последнего звонка есть прощальный вальс.
Во время полномасштабной войны многие школьники отказались от празднования выпускного. Однако благодаря нашим защитникам они могут попрощаться со школой, чтобы запомнить этот момент.
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24 Канал подготовил подборку трогательных украинских композиций, которые отлично подойдут для выпускного вальса.
Современные песни для школьного вальса
Кристина Соловий – "Лесная песня": смотрите видео онлайн
Артем Пивоваров & Надя Дорофеева – "Думы": смотрите видео онлайн
ADAM – "Медленно": смотрите видео онлайн
CHEEV – "Красиво так": смотрите видео онлайн
DOVI & KOLA – "Карнизы": смотрите видео онлайн
YAKTAK & Jerry Heil – "В пустой комнате": смотрите видео онлайн
MamaRika – "Слезы и песни": смотрите видео онлайн
"Бумбокс" и Сергей Жадан – "Правда": смотрите видео онлайн
SHUMEI – "Прости": смотрите видео онлайн
MELOVIN – "Не медли": смотрите видео онлайн