Фаворит букмекеров и другие звезды: порядок выступления участников первого полуфинала Евровидения-2023
9 мая в Ливерпуле начинается Евровидение-2023. В этот вечер на сцену выйдут представители 15 стран, которые вживую исполнят конкурсные песни. Они постараются завоевать любовь публики. В каком порядке выступят конкурсанты – читайте дальше.
Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. К слову, билеты на конкурс разлетелись как горячие пирожки – менее чем через 2 часа все было продано.
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После грандиозной коронации Чарльза III Великобритания проводит еще одно масштабное событие, куда съехались поклонники из разных уголков мира. Кого и в каком порядке зрители увидят в первом полуфинале Евровидения-2023 – узнайте дальше.
Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения-2023
- Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвия: Sudden Lights – Айя
- Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия: Wild Youth – We Are One
- Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцария: Remo Forrer – Watergun
- Израиль: Noa Kirel – Unicorn
- Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
- Швеция: Loreen – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия: Vesna – My Sister's Crown
- Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha
Порядок выступлений в первом полуфинале / Фото Евровидение
Отметим, что именно представительница Швеции – Loreen является лидером букмекерских прогнозов. Она уже побеждала на Евровидении в 2012 году, теперь вернулась и ей прочат 44% шансов на победу.
Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.Обратите внимание!