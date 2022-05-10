Первый полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений конкурсантов

10 мая 2022 , 09:15
Читати новину українською

Песенный конкурс Евровидения-2022, которого ждали год, состоится уже в скором времени! Первый полуфинал мир увидит 10 мая. В ней выступят представители 17 стран. Кто и под каким номером выйдет на сцену – узнайте дальше.

В этом году центром музыкального мира стала Италия. Именно туда, в Турин, едут поклонники Евровидения, которые будут поддерживать представителей своих стран. В первом полуфинале выступят участники из 17-ти стран. Среди них украинцы.

Важно Евровидение-2022: все песни участников конкурса, которые будут звучать на сцене в Турине

Первый полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений

Результаты жеребьевки для раздела стран между двумя полуфиналами Евровидения обнародовали в конце марта 2022 года. В первом полуфинале выпало выступать таким странам, как:

  1. Албания
  2. Латвия
  3. Литва
  4. Швейцария
  5. Словения
  6. Украина
  7. Болгария
  8. Нидерланды
  9. Молдова
  10. Португалия
  11. Хорватия
  12. Дания
  13. Австрия
  14. Исландия
  15. Греция
  16. Норвегия
  17. Армения


Первый полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений / Фото с инстаграммы конкурса

Среди этих участников зрители путем голосования выберут 10 стран, которые пройдут в финал. Отметим, жители Украины могут голосовать за представителя любой страны, кроме украинских конкурсантов Kalush Orchestra. Еще десять финалистов выберут во время второго полуфинала.

Интересно Панамка будет точно, – солист Kalush об изменениях в постановке и приедет ли в Турин его мама

Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Италия в любом случае автоматически прошла в финал шоу из-за победы Måneskin на Евровидении-2021.

Обратите внимание! Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины организаторы Евровидения-2022 приняли решение о запрете стране-агрессорке участвовать в конкурсе в 2022 году. Также жители России не смогут голосовать за нынешних участников.
Автор: Христина Кобак