Первый полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений конкурсантов

Песенный конкурс Евровидения-2022, которого ждали год, состоится уже в скором времени! Первый полуфинал мир увидит 10 мая. В ней выступят представители 17 стран. Кто и под каким номером выйдет на сцену – узнайте дальше.

В этом году центром музыкального мира стала Италия. Именно туда, в Турин, едут поклонники Евровидения, которые будут поддерживать представителей своих стран. В первом полуфинале выступят участники из 17-ти стран. Среди них украинцы.

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Первый полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений

Результаты жеребьевки для раздела стран между двумя полуфиналами Евровидения обнародовали в конце марта 2022 года. В первом полуфинале выпало выступать таким странам, как:

Албания Латвия Литва Швейцария Словения Украина Болгария Нидерланды Молдова Португалия Хорватия Дания Австрия Исландия Греция Норвегия Армения



Первый полуфинал Евровидения-2022: порядок выступлений / Фото с инстаграммы конкурса

Среди этих участников зрители путем голосования выберут 10 стран, которые пройдут в финал. Отметим, жители Украины могут голосовать за представителя любой страны, кроме украинских конкурсантов Kalush Orchestra. Еще десять финалистов выберут во время второго полуфинала.

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Кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основателей – Италии, Великобритании, Испании, Германии и Франции. Италия в любом случае автоматически прошла в финал шоу из-за победы Måneskin на Евровидении-2021.