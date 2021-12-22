Первые финансы получил из моих рук, – Тина Кароль приняла участие в продюсировании Wellboy

Известная украинская певица Тина Кароль призналась, что частично является продюсером молодого артиста Wellboy. Она поделилась, что дала деньги на его первую песню "Гуси".

Успех довольно молодого артиста Wellboy (настоящее имя – Антон Вельбой) связан не только с его продюсером Юрием Бардашем. Как оказалось, Тина Кароль также приложила руку к выпуску хита "Гуси".

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Тина Кароль участвовала в продвижении Wellboy

В одном из интервью знаменитость рассказала, что сама себе является продюсером. Брать ответственность за подопечных она пока не готова, но может участвовать в продвижении артиста.

"Быть продюсером – это прежде всего моральная ответственность, к которой я не готова... Я готова участвовать. Как, например, с Wellboy. Я участвую в его становлении, раскрутке, карьере. Точнее, нахожусь в долевом участии", – поделилась Тина Кароль.

Знаменитость рассказала, что дала деньги на песню "Гуси". Но с одним условием – именно Юрий Бардаш должен был объявить себя его продюсером.

Сначала первые финансы на запись песни "Гуси" он получил из моих рук. Юрий Бардаш пришел ко мне, показал парня, и мы решили вместе двигаться. Но я сразу Бардашу сказала – ты заявляешь, что его продюсер, я лишь буду соучастником,

- призналась Тина.

Wellboy – "Гуси": смотрите видео онлайн

За полгода клип молодого артиста набрал 15 миллионов просмотров на ютубе. Но это не единственное достижение хита – он является единственной украиноязычной песней, попавшей в пятерку самых популярных в Украине по рейтингу Apple Music.

Добавим, что Тина Кароль не только приняла участие в спонсорстве карьеры Wellboy, но и записала с ним совместный хит в рамках проекта "Молодая кровь".