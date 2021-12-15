В персиковом свитере: Катя Осадчая позировала в Риме, – волшебные фото

Телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем улетела на каникулы в Италию. На площади Венеции в Риме звезда продемонстрировала нежный образ в персиковом свитере.

Перед новогодними праздниками супружеская пара Осадчей и Горбунова решила отдохнуть от повседневной суеты и работы. Для этого влюбленные полетели в Италию. А именно радуют кадрами из Рима.

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Образ Кати Осадчей в Риме

Для прогулки по романтическому городу ведущая выбрала комфортный и одновременно стильный образ. Катя позировала на камеру в уютном oversize свитере персикового цвета. Поверх надела стильную черную куртку. Поскольку на фотографиях Осадчая изображена не в полный рост, то не видно, с каким низом она соединила такой наряд.

Волосы знаменитость уложила в локоны и завязала их в низкий хвост. На лице Катя сделала едва заметный макияж, лишь чуточку выровняв тон кожи.

В мою коллекцию закатов. С площади Венеции сказочный вид,

– написала под фото Осадчая.

Катя Осадчая в Риме / Фото из инстаграма ведущей

В комментариях поклонники засыпали ведущую комплиментами: