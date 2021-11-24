В перерывах между подготовкой к "Мисс Мира": как Александра Яремчук отдыхает в Пуэрто-Рико
Источник:инстаграм Александри Яремчук
"Мисс Украина" Александра Яремчук не так давно прилетела в Пуэрто-Рико, где в декабре пройдет конкурс "Мисс Мира". В перерывах между подготовкой к конкурсу девушка наслаждается видами острова.
На днях победительница конкурса "Мисс Украина" Александра Яремчук опубликовала новые фото из Пуэрто-Рико. Там девушка готовится к престижному конкурсу красоты "Мисс Мира".
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Фото Александры Яремчук из Пуэрто-Рико
И в перерывах между подготовкой девушка ходит на пляж, где загорает, купается в океане и наслаждается видами. Александра показала фотографии, как позирует на фоне пальм.
Для отдыха девушка надела трендовый купальник голубого цвета, что сделал по фигуре. Образ она дополнила солнцезащитными очками.
Александра Яремчук распустила и выровняла пышные волосы. На лице она сделала легкий макияж, который подчеркнул природную красоту.
Александра Яремчук / Фото из инстаграма девушки
Поклонники засыпают девушку комплиментами в комментариях под фото:
- "Красота";
- "Шикарная фигура";
- "Желаю тебе победы";
- "Куколка";
- "Купальник божественный";
- "Отличается среди других натуральной красотой и искренностью. Красавица".