Победа будет за Украиной, – Тарас Тополя рассказал о потерях и настроении в терробороне

Популярная группа "Антитела" вступила в ряды территориальной обороны Киева. Тарас Тополя признался, что потери есть, но настроение все равно бодрое, ведь Украина приближается к победе.

Российские оккупанты уничтожают украинские города, однако они не смогут уничтожить дух, который царит среди народа. Лидер группы "Антитела" в комментарии для 24 канала рассказал о работе в территориальной работе столицы.

Полный разговор Киев взять нереально, – Тарас Тополя о городе-крепости и терробороне в эксклюзивном интервью

Настроение в ТРО Киева

К сожалению, среди украинских воинов, защищающих нашу землю, есть потери. Они отдают свою жизнь ради того, чтобы мы жили в свободной и независимой стране.

Настроение в терробороне – бодрое. Несмотря на существующие потери, все знают, что победа будет за Украиной! Просто нужно время, выдержка, координация и вера. Вера делает все,

– сказал Тарас.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн