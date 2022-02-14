В переходе купил валентинку, – Julik о знакомстве с женой в День Валентина
Украинский шоумен и композитор Julik признался, что для него День Валентина особенный праздник, поскольку именно с этой датой связано много важных событий в жизни.
14 февраля – особый день для многих влюбленных пар. Эксклюзивно для читателей 24 канала Julik рассказал, что важное произошло в его жизни в эту романтическую дату.
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Julik о Дне святого Валентина
Шоумен признался, что для него это уникальный праздник, поскольку с ним связаны наиболее знаковые события в его жизни: "Началось все с того, что 14 лет назад именно в этот день я впервые встретился с будущей женой. Поэтому никогда не забываю день нашего знакомства".
Как сейчас помню, как в переходе купил валентинку и очень переживал, понравится ли,
– вспомнил Юлик.
Также неожиданное стечение обстоятельств произошло, когда рождался сын шоумена: "Мы с женой знали, что приблизительная дата родов будет в этот период и праздновали годовщину знакомства в кафе. Тогда поняли, что начинаются схватки. Поэтому продолжили празднование в роддоме. Но сын решил нас перехитрить и родился 15 февраля".
Я очень люблю День влюбленных, потому что это еще один шанс сказать своему любимому человеку о своих чувствах. А в ежедневной суматохе мы забываем это делать,
– отметил шоумен.
Julik с женой, сыном и домашним любимцем / Фото пресс-службы