Перед платиновым юбилеем правления: Елизавета II устроила чаепитие в голубом платье

За день до платинового юбилея правления королева Елизавета II отправилась в Сандрингем. Там она в голубом платье устроила приём.

6 февраля британская королева Елизавета II войдет в историю как монарх, который правит 70 лет. Хотя обычно 5 февраля она проводит наедине, в этом году она устроила приём.

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Образ Елизаветы II

Ее Величество встретилась с членами благотворительных организаций, Женского института и просто жителями Сандрингема. Она устроила чаепитие, разрезав особый торт с логотипом Platinum Jubilee.

Для приема в Сандрингем-Хаус Елизавета II надела голубое платье с блестящей цветочной аппликацией на поясе. Она соединила платье с черными башмачками, жемчужным ожерельем и серьгами.

Королева уложила волосы в кудри и сделала макияж с акцентом на губах.

Елизавета II / Фото Getty Images

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