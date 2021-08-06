Перед концертом ко Дню Независимости: София Ротару выступит на "Новой волне" в России

Все еще народную артистку Украины Софию Ротару пригласили выступить на праздничном концерте ко Дню Независимости в Киеве. Она согласилась, однако от концертов в России отказываться не стала. Гастролерша появится на" Новой волне", которая пройдет в Сочи.

На официальной странице музыкального конкурса в инстаграме появилась информация, что София Ротару выступит на открытии "Новой волны". Произойдет это 19 августа, за пять дней до того, как певица наведается в Украину.

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"Я назову планету именем твоим" от радости приближения "Новой волны 2021" и от того, что София Ротару выступит на нашей сцене на концерте в честь открытия конкурса", – говорится в сообщении.

София Ротару выступит на" Новой волне " в России / Фото из инстаграма конкурса

На музыкальном конкурсе появится не только Ротару, но и другие украинские артисты, которые не прочь подзаработать в России:

Светлана Лобода, которая также собралась в Украину с концертом;

скандальная MARUV;

Ани Лорак, которая даст аж два концерта в Одессе после 7 лет затишья в Украине;

одиозная Таисия Повалий.

, "Новая волна" – международный конкурс молодых исполнителей, который длится шесть дней. До 2014 года его проводили в курортной Юрмале, а когда россиянам Валерии, Кобзону, Газманову и другим запретили въезд в Латвию, оперативно перенесли в Сочи.