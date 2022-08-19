На вопрос, как украинским артистам после победы воссоединиться и идти дальше, если каждый делал по-своему – кто-то был в Украине и помогал армии, кто-то это делал за границей, а кто-то совсем молчал и тайком за всем следил – Педан ответил, что отсев уже автоматически происходит.

Читайте интервью полностью Они все империалисты, – интервью с Педаном о россиянах, шоу-бизнесе и проекте "Универ CHEK"

Выехавшие туда и молчавшие звезды где-то прятались и засунули себе что-то в рот, типа швейцарской или испанской конфеты, их когда-то замучит совесть. Сначала они будут очень долго думать и бояться возвращаться в Украину. Хотя я думаю, что очень многие останутся там, за границей,

– говорит ведущий.

Интервью с Александром Педаном в видеоформате

Однако он, например, приводит не только звезд, но и обычных людей, которые еще при мирной жизни ждали удобного случая уехать за границу на выгодных условиях. И здесь это произошло.

"Есть разные категории: те, которые за границей продолжают волонтерить, помогать, зарабатывать-отдавать, выходить на митинги, а есть такие, которые здесь ничего не делали, и уехали, сидят там "на пособии" и ничего не делают. В Украине выходит. некая "чистка". Окей, а что они полезного принесли для государства? Если ничего, то это их выбор: возвращаться или нет, и так же со звездами", – убежден Педан.

Он говорит, что самое важное сейчас для публичных людей – иметь позицию, четкую и проукраинскую, ведь людям всегда нужно за кем-то тянуться. Если этой позиции нет, артист лишается своих людей. Поэтому Александр отмечает, что музыкальное и юмористическое пространство уже изменилось.

Сколько сейчас новых исполнителей! Я случайно вчера увидел М1, и сколько оказывается там уже есть украинские клипы. Да, они дешевы, но они есть, они крутятся и они классны. Поэтому я думаю, что будет смена поколений. В шоубизнесе – 100%, а еще на телевидении, в настроении и так далее. Те – отойдут и уедут жить в Мадрид или Швейцарию, а молодежь будет работать,

– подытожил мужчина.