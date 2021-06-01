С Павликом, Гросу, Бужинской: Камалия громко отметила день рождения – фото

1 июня 2021 , 15:34
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Камалии

Две недели назад певице Камалии исполнилось 44 года, однако шумную вечеринку она устроила на днях. На пышном праздновании дня рождения артистка собрала звездный бомонд. Среди приглашенных гостей были Виктор Павлик с беременной женой, Алина Гросу с бойфрендом и многие другие.

Свой день рождения, 18 мая, Камалия провела на роскошной яхте с родными мужа – пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Лишь через 10 дней певица собрала звездных друзей в одном из столичных заведений. Ее задарили огромными букетами и дорогими презентами.

Читайте также Тоня Матвиенко трогательно поздравила Арсена Мирзояна с 43-летием: забавное видео певца

Из знаменитостей именинница пригласила Виктора Павлика с беременной женой Екатериной, которой вот-вот рожать, Алину Гросу с бойфрендом – актером Романом Полянским, Соломию Витвицкую, Екатерину Бужинскую, Михаила Поплавского, Елену Филонову, Милу Нитич и многих других.

В силу определенных обстоятельств я не смогла отпраздновать свой день рождения вовремя. Пусть и через 10 дней после официального дня рождения, но я счастлива, что могу обнять родных и близких,
– поделилась Камалия.

Певица подготовила специальную программу и устроила настоящий онлайн-концерт для фанов, ведь вечеринку транслировали в ее социальных сетях. В конце празднования Камалия вместе с мамой, мужем и дочками разрезала яркий торт в три яруса.

Для празднования она выбрала изысканное платье любимого бирюзового цвета с глубоким декольте и соблазнительными вырезами на талии. Длинные волосы знаменитость распустила и вложила в легкие локоны.

Камалия отметила день рождения / Фото Лидия Тропман

 

Автор: Марина Джура