Хочу сыграть Рембо, – откровенное интервью с Павлом Зибровым о личном, музыке войны и кино

Украинский эстрадный певец Павел Зибров, несмотря на возможность уехать за границу, остается в Украине и продолжает создавать музыку и выступать с концертами. В новом интервью артист рассказал о личной жизни, своих ролях в кино и новых украинских артистов.

Павел Зибров в рамках проекта Интервью24 "поделился творческими планами на будущее и своими мыслями о музыке войны. Об отношениях с женой, Анной Тринчер, новых именах шоубиза и многом другом – читайте дальше.

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Любовь имеет вкус конфет с перцем, – отношения Зиброва с женой

Вы с женой являетесь одной из самых крепких пар в украинском шоубизнесе. Всегда с любовью и уважением относитесь друг к другу, с нежностью обращаетесь на публике. В чем секрет вашего счастливого брака?

Меня в одном интервью спросили: какой вкус у любви? Любовь имеет вкус шоколадных конфет с острым перцем. Не возможно, чтобы все было гладко, в жизни всякое случается, и бытовые моменты, и рабочие вопросы, но самое важное – это говорить и уметь слышать друг друга, не таить образ, а откровенно обо всем говорить.

Ценить то, что должен, развиваться, быть интересным партнеру, наполнять жизнь красками. Хоть сейчас это и сложно, но доставлять удовольствие – то помыть посуду после ужина, или купить любимые конфеты. Ценить поддержку, прислушиваться к критике, совершенствоваться, как можно качественно проводить время вместе.

А как изменились отношения за время полномасштабной войны?

Особенно во время войны отношения не изменились. Да, если ты видишь потери каждый день, то еще больше ценишь то, что имеешь. Семья у меня всегда на первом месте. Отношения у нас могут быть разные во время работы, поскольку мы вместе работаем, и Маринка – это мой первый советник. Я могу принести песню, мы долго ее обсуждаем, что-то нравится, что-то нет, меняем, я упорствую, меня уговаривают, соглашусь или не соглашусь. То есть, это процесс и, конечно, эмоции могут быть разными, и в творчестве расхождения бывают, это нормально, но мы всегда приходим к общему знаменателю.



Павел Зибров с супругой / Фото пресс-службы

У вас есть возможность уехать за границу хотя бы в отпуск, однако остаетесь в Украине. Думали вообще о том, чтобы переждать войну за пределами страны?

Да, я уже в том возрасте, когда могу уезжать и быть где угодно. Но после многих благотворительных концертов за границей – это и Европа, и Америка – я понял, что не хочу никуда уезжать, что лучшая страна в мире – это Украина, я здесь родился и буду со своей мамой, как и в счастливые мгновения, так и в сложные времена поддерживать людей.

За границей мы все чужие и это факт, никогда не думал о переезде и переждании войны. И моя семья меня в этом поддерживает!



Павел Зибров / Фото пресс-службы

Что прежде сделаете с семьей после победы?

Пожалуй, в первую очередь что я сделаю – напьюсь! Будем много обниматься и праздновать несколько дней точно, увидимся со всеми друзьями. А дальше запланируем огромный тур по всей Украине в поддержку семей наших погибших воинов. Возможно, поедем куда-нибудь отдохнем всей семьей, потому что пока война, я считаю это совершенно неуместным.

Каждый поет о том, что у него болит, – Павел Зибров о творчестве во время войны

В последнее время вы не раз сотрудничали с молодыми артистами. Среди них Анна Тринчер, KOLABA. В частности, придали новую жизнь своей легендарной песне "Хрещатик". Кто был инициатором такого сотрудничества и почему именно из KOLABA решили записать такую версию "Хрещатика"?

С Аней Тринчер это был для меня первый опыт коллаборации и очень удачный, было очень интересно. Мои "Бджоли і Метелики" Ани хорошо соединились и дали новый толчок, расширили аудиторию, залетели в чарты. А вообще, я слежу за трендами и стараюсь идти в ногу со временем.



Павел Зибров и Анна Тринчер / Фото пресс-службы

За группой KOLABA следил, видел их работы, которые они делают апгрейд старым песням, и как под их треки зажигает молодежь. Время не заставило ждать и ребята связались со мной. Мы долго обсуждали все, чтобы это было в контексте со мной и на молодежной волне. И пришли к выводу, что наше сотрудничество нужно начать именно с моей легендарной песни "Хрещатик". Сотрудничество оказалось плодотворным, ребята быстро сделали новый саунд, сняли оперативно клип, режиссером которого стал Андрей Брунов. Современный Крещатик, яркая картинка, модные звуки – все для того, чтобы зритель и слушатель смог почувствовать современный, как это по-модному сейчас говорить – вайб сердца Киева.

Павел Зибров и KOLABA – "Хрещатик": смотрите видео онлайн



Кому нравится, кому нет, и это нормально, я даю людям разные варианты, выбор, что слушать. Главной целью было расширение аудитории, чтобы "Крещатик" зазвучал на молодежных радиостанциях, клубах, вечеринках. На последних концертах у меня очень много молодежи, и они любят новые обработки уже известных песен.

Кто не знает своего прошлого, у того нет будущего. Мне кажется, что сколько будет Киев, столько и будет жить песня, посвященная главной улице "Хрещатик", а значит – вечно! Что касается дальнейших планов, мы с KOLABA готовим еще одну новинку, но это немного позже, будет тоже очень современно и танцевально. Я только за такие коллаборации!

Много талантливых – о новых именах в шоубизе

За время полномасштабной войны в украинском шоу-бизнесе появилось много новых имен. Кого из молодых исполнителей считаете наиболее перспективным? Обоснуйте.

Мне нравится Shumei, у нового очень интересный тембр голоса, узнаваемый, красивые песни, талантливый парень, пробивной, без хайпа, тем и нравится. Также из новых имен – это Андрей Кравченко, талантливый певец, новое лицо, классный современный репертуар, хороший голос, с которым мы записали дуэт "Душі Криниця" (авторы: Александр Морозов, Андрей Демиденко), ушедший по миру и объединивший поколение . Семья и родители – это святое и вечное, и касается души каждого. Очень удачная работа.

А с кем из молодых артистов хотели бы посотрудничать?

Пока что в планах выпусти еще один ремикс из KOLABA, а там будем видеть, много талантливых артистов, пока точно не могу сказать. Сейчас готовим интересный Рождественский проект, где привлечено как молодое, так и старшее поколение, будет интересно!

За эти почти 2 года великой войны исполнители выпустили много песен о происходящих событиях. Это треки разных жанров, смыслов. Есть пронизывающие до слез, критикующие, обвиняющие в спекуляции на теме войны. По вашему мнению, какой должна быть украинская музыка о настоящем?

С Петром Магой мы начали писать песни на военную тематику еще в 2014 и 2015 годах, но тогда они не воспринимались, как сейчас, и только с большой войной они выстрелили, к сожалению. Невероятная чувственная песня "Я так хочу додому", написанная в начале 2022 года также с Петром Магой, которая набрала миллионы просмотров, бесконечное количество отзывов, ротаций на украинских и зарубежных радиостанциях, полтора миллиона заказов за первый месяц по Америке – коснулась души каждого украинца, кто потерял дом из-за войны, это очень сильная и нужная работа.

На мой взгляд, каждый художник поет о том, что у него болит, и нужно писать историю этой войны, воспевать наших Героев.

Как, например, в песнях "Невидимі герої" – посвящение для ГУР, или "Шоста Рота", саундтрек к одноименному документальному фильму для 6 роты, 2 механизированных батальона 66-й ОМБ им. князя Мстислава Храброго; или посвящение "Дівчата ЗСУ", которых уже более 40 тысяч в украинской армии. Конечно, нужно петь и о любви и о семье и о природе, и о чувствах. Жизнь идет и все вокруг так же, главное – быть в теме всех событий, не зацикливаться, чувствовать, что нужно твоей аудитории, какие темы тебе было бы интересно раскрыть в своих песнях.

Павел Зибров – "Невидимі герої": смотрите видео онлайн

Многие песни называют "шароварщиной" или "байрактарщиною". Что для вас означают эти понятия?

Эти песни были нужны одно время, но начали тиражировать по 120 раз в день и спекулировать на этой теме. На каждый товар свой купец и всем нравится разная музыка, поэтому если она нашла своего слушателя – ок. Не нравится тысячи других песен – выбирать каждому.

В вашем репертуаре теперь есть отличный трек "Мертві орки не гудуть". Как пришла идея и вдохновение для такого перерождения легендарной песни?

Идея пришла из тиктока, уже ходили такие напевы песни и мы с семьей на нашем "кухонном" совещании реши, что нужно развить эту тему и переработать на актуальную тематику настоящего. Буквально через пол часа Диана (дочь) со своим парнем Андреем и Маринкой (жена) написали весь текст. Получилось в духе настоящего, весело и упорно!

Ее очень любят военные, всегда вместе поем, когда посещаю части. Также мы сделали мультфильм, где я с боевыми пчелами идем мочить орков, и таким образом еще и на детскую аудиторию зашла эта композиция.



Павел Зибров с женой и дочерью / Фото пресс=службы

Хотел бы сыграть Рембо, – Павел Зибров о кино и опыте съемок

В этом году вы еще и попробовали себя в роли актера, сыграли в сериале "Голова". Как вам такой опыт? Хотели бы получить еще какую-то роль и продолжить развиваться в киноиндустрии?

Для меня это уже не первая роль. В сериале "Прибулець" также был камео, а полноценные роли в украинских фильмах "Инфаголік" (2017) и "Продюсер" (2019). Это очень интересный и ценный опыт. В каждом фильме я играл самого себя с добавлением чего-то новенького, и мне это приятно, потому что есть уже устоявшийся образ Павла Зиброва, который интересен зрителю.



Павел Зибров имеет опыт в кино / Фото пресс-службы

У меня есть желание получить серьезную роль, открыться не в комедийной, а в более драматической роли. Если будут снимать знаменитый фильм-оперету "Мистер Икс", то я бы с радостью сыграл главного персонажа и спел бы, конечно. В моем репертуаре уже лет 20 – 25 есть ария Мистера Икс. Также хотел бы сыграть Рэмбо. Вернее – ЗибРембо, как в "Лиге Смеха", только в полноценном фильме. Пока есть большое желание, но нехватка времени, из-за благотворительных концертов, концертов для наших защитников и преподавательской деятельности в КУК, но я открыт к предложениям и с радостью сыграл бы интересных персонажей!

Какие современные украинские фильмы и сериалы, по-вашему, должен посмотреть каждый? Обоснуйте.

"Довбуш", "Кіборги", "Поводир" – первое приходящее в голову. Сильные фильмы, показывающие всю глубину и нашу историю. Слова лишние – нужно смотреть!

Трейлер "Довбуша": смотрите видео онлайн