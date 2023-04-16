Писанки, паски и кошик: украинские звезды делятся особыми традициями празднования Пасхи

16 апреля в Украине празднуют Пасху – самый большой христианский праздник. Его традиции уходят еще в старину, поэтому каждый стремится сохранить их и поделиться с другими. Известные украинские певцы и актеры рассказали о своих традициях этого светлого праздника.

Пасха – важный традиционный праздник для украинцев. Праздник, который у кого-то ассоциируется с яркими писанками, у кого-то с выпеканием куличей, а для кого-то с процессом сбора корзины. Украинские звезды поделились своими традициями Пасхи, а также рассказали для 24 Канала, складывающих в свою праздничную корзину.

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ROXOLANA

Главная пасхальная традиция для нашей семьи – собраться всем вместе! Поэтому каждый год, где-то за день до Пасхи мы всей семьей приезжаем к нашей бабушке. Она у нас главный организатор празднований, поэтому у нее обычно к нашему приезду уже все готово к празднованию. Нам остается только собрать и украсить свои корзины. Затем ночью мы все вместе едем их освящать.

На следующий день мы обычно идем на утреннюю службу, а затем собираемся на праздничный завтрак, частично переходящий в обед. Пасхальный день мы всегда проводим вместе – поем, общаемся, гуляем, ведь, как правило, на Пасху уже устанавливается очень хорошая погода, светит солнце, цветут деревья. Как видите, у нас все происходит, как и в большинстве украинских семей – очень душевно и по-семейному.



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Анна Неплях

Я с семьей каждый год собираюсь на Пасху. На рассвете мы идем в церковь на богослужение и освящение праздничных корзин. Это особый праздник, непохожий на другие. Для меня Пасха – это празднично-нарядные счастливые люди, пришедшие в церковь разделить светлый праздник Воскресения.

Наша корзина состоит из пасхальных яиц, мяса, домашней колбаски, куличей и обязательно масла, которое будет смазываться на кусок кулича. После службы мы идем вместе домой и собираемся на завтрак. Начинается все с молитвы и глотка священной воды.

Под горение благодатного огня, мы бьемся пасхальными яйцами и говорим "Христос Воскрес" - "Воистину Воскрес". Этот день я провожу семьей и с самыми близкими людьми, мы ходим в гости к бабушкам или друзьям. Праздник Пасхи для меня наполнен спокойствием, благодатью и светлой радостью.



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Тоня Матвиенко

Уже больше года мы боремся за язык, культуру, нацию, традиции. Если ваша семья еще не приобщилась к поддержке украинских традиций, то Пасха как раз то время, чтобы начать.

С самого детства каждый год к Пасхе мама проводит со мной такой ритуал. В святую воду погружаются пасхальные яйца, которыми потом водит по лицу со словами "Святая водичка, умой мое личико, чтобы было личико, как красное яичко". К этой традиции привлечены и мои дочери.



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

NAVKA

После рождественских праздников, Пасха – это мое второе любимое празднование, ведь в этом празднике я чувствую дух наших предков.

Конечно, писанки – это главный атрибут этого праздника. Я всегда помогаю своей бабушке рисовать их по старинной традиции. На писанках бабушка иногда рисует такие символы, которые не всегда понимаешь, что она пишет, говорит просто так рисовала моя баба, а потом оказывается, что это еще трипольские символы.

Например, палочка и четыре крестика – это так просили урожая трипильцы. Моя бабушка до сих пор такое рисует, а не только цветочки, церковь и крестики. Всегда подготовку к празднику сопровождают домашние копчения. В нашей семье так сложилось, что всегда корзину собирали вечером, я со своим папой, для него это, как произведение искусства, он всегда соблюдает пост и для него сбор корзины почему-то очень вдохновенный процесс. Сейчас дети будут праздновать Пасху с моими родителями и очень хочу, чтобы мои ребята тоже запомнили особую атмосферу, которую мне кажется, я не могу дать детям самостоятельно, так, как это делают мои родители и бабушка.



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Yaromiya

На западе Пасха очень чувствуется. В четверг я пеку кулич по семейному рецепту, ничего особенного нет, но уже через годы он стал родным. В субботу рисуем пасхальные яйца все вместе. Особенно дети очень любят этот процесс. Конечно, готовим пасхальную корзину традиционно! Украшаем его. Для него я еще в подростковом возрасте вышила полотенце, которое до сих пор выполняет свой долг. Пасхальное воскресенье, Служба Божья, посвящение пасхальной корзины. Конечно, ожидание Пасхи очень особенно. Хочу каждому пожелать добра, согласия и победы! Христос Воскрес! Воистину воскрес!



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Ирина Билык

Пасха с детства для меня самый любимый праздник! Потому что – это Весна, любовь, добро, вкусности, хорошее настроение и встреча с родными. К сожалению, моих родителей уже нет, и мы поддерживаем традицию в семье и стараемся даже в это военное время увидеться и созвониться с друзьями и родственниками.

Моя Пасхальная корзина традиционно состоит из простых и вкуснейших блюд. В первую очередь – это душистая колбаска, сальце, хлеб, соль, бутылочка красного вина, печенье, разноцветные яички и конечно пасочка! Хочу, чтобы все пожелали Украине мира и красивой жизни! Здоровье нашим солдатикам и женщинам, которые с детьми ждут дома Победы!



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

KÓRNEL

Ох, я безумно люблю этот праздник, в моем детстве было заложено особое отношение к этому дню. Потому что готовились к нему мы всей семьей, но самое главное, что ценностью была молитва, на которую мы шли всю ночь. Будучи совсем маленьким, я часто засыпал в машине, когда родители шли в церковь, но мне было очень важно быть вместе с ними. Сейчас, в сознательном возрасте, я рад, что в моей новой семье тоже существуют такие традиции. Поэтому за несколько дней до Пасхальной ночи дома выпекается кулич, красятся яйца, и присутствует много семейных разговоров о любви, добре и благодати, которые греют душу и возвращают нас к нашему детству. PS: никто до сих пор из родных этого не понимает, но я люблю лакомиться кулич с котлетами. Вот так выглядит мой вкус детства.



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Роман Скорпион

Для меня Пасха – это один из самых главных праздников в году, к нему я охотно готовлюсь. Всегда надеваю вышиванку, сам готовлю свою пасхальную корзину, с которой потом еду в родительский дом, где мы встречаемся со всей семьей за праздничным столом. Так как у меня большая семья и у нас очень много малышей, то празднование всегда очень веселое и забавное. Все малыши очень ждут, что я привезу подарки (смеется). Обычно мы стараемся держать пост с пятницы по воскресенье и не есть ничего мясного, молочного, сыра, рыбы, только постное. Желаю украинцам мира, победы и вкусной паски!



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Анастасия Цимбалару и Григорий Бакланов

Христос Воскрес! Хотим пожелать всем в этот светлый праздник Божьей благодати, тепла от объятий близких и сил на все испытания, которые нам даются. Мы благодарны за то, что Пасхальный день встречаем вместе. Поскольку сейчас мы на западе Украины, куличи не пекли, но обязательно приобретем, чтобы полакомиться праздничными блюдами.



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы

Елена Светлицкая

Всех украинцев поздравляю со светлым праздником Воскресения Христова! В этом году Пасха дает надежду, что наши герои будут жить вечно. К сожалению, в этом году не все семьи смогут собраться вместе за праздничным столом.

Но мы должны обязательно показывать малыши наши традиции – выпекать куличи, вместе расписывать писанки, одевать вышитые рубашки и праздновать Воскресение Христово! Показывать традиции детям, чтобы после нашей победы они передали их своим потомкам. Мы ведь с вами знаем, какой ценой мы их храним... Христос Воскрес!



Традиции звезд на Пасху / Фото пресс-службы