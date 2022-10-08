Партнер Джамалы на польских "Танцах" впервые стал отцом: трогательное фото
Источник:Яцек Йешке
Партнер певицы Джамалы на польских "Танцах со звездами" Яцек Йешке стал отцом. У танцовщика родилась девочка.
Польский танцовщик Яцек Йешке впервые стал отцом. Он был партнером Джамалы на польском шоу "Танцы со звездами".
Читайте также Александр Педан рассказал, почему и на какой специализации его дочь учится во Львове
Партнер Джамалы стал отцом
Танцовщик опубликовал трогательное фото из роддома, сообщив счастливую новость. На фото изображен радостный отец с женой Анной Зудзевич и новорожденным малышом.
У партнера украинской певицы родилась девочка. Супруги назвали дочь – Роуз.
Самый прекрасный момент в нашей жизни. Роуз Йешке. 6 октября 2022. Ты самое прекрасное чудо,
– написал Яцек Йешке.
Под фото множество поздравлений от коллег танцовщика. Яцека поздравила и певица Джамала, поделившись семейной фотографией в инстаграм-сториз.
Джамала уже покинула проект
- Певица Джамала и Яцек Йешке пробыли в польских "Танцах со звездами" 6 выпусков – эфир 3 октября стал для пары последним. Исполнительница выполнила румбу и ча-ча-ча, но получила слишком мало баллов от жюри и зрителей.
- На протяжении шоу у артистки была миссия – собирать деньги для детей в Украине, а также привлекать внимание к событиям войны.