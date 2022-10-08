Партнер Джамалы на польских "Танцах" впервые стал отцом: трогательное фото

Партнер певицы Джамалы на польских "Танцах со звездами" Яцек Йешке стал отцом. У танцовщика родилась девочка.

Польский танцовщик Яцек Йешке впервые стал отцом. Он был партнером Джамалы на польском шоу "Танцы со звездами".

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Партнер Джамалы стал отцом

Танцовщик опубликовал трогательное фото из роддома, сообщив счастливую новость. На фото изображен радостный отец с женой Анной Зудзевич и новорожденным малышом.

У партнера украинской певицы родилась девочка. Супруги назвали дочь – Роуз.

Самый прекрасный момент в нашей жизни. Роуз Йешке. 6 октября 2022. Ты самое прекрасное чудо,

– написал Яцек Йешке.

Яцек Йешке стал отцом / Фото с инстаграма танцовщика

Под фото множество поздравлений от коллег танцовщика. Яцека поздравила и певица Джамала, поделившись семейной фотографией в инстаграм-сториз.

Джамала уже покинула проект