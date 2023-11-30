Нестандартным способом: известный украинский певец PARFENIUK сделал предложение девушке

На днях известный украинский певец PARFENIUK порадовал поклонников радостным известием. Он рассказал, что сделал предложение блогеру Симбочке.

Парень сделал это нестандартным способом. Он вместо обычного кольца сделал предложение с помощью кольца от ключей. В то же время, это не помешало девушке согласиться на предложение парня.

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PARFENIUK сделал предложение своей девушке

Илья сделал предложение в своем родном городе Каневе. И произошло это еще полгода назад – в июле. Во время романтической прогулки по городу Парфенюк встал на одно колено и попросил руки Симбочки. Блогер не теряла времени и согласилась на предложение любимого, ответив "да".

Интересно, что артист выбрал не традиционное кольцо, а кольцо от ключей.

Звездная пара не разглашала новость раньше, поскольку Симбочка боялась негатива от публики. Но через полгода они решились поделиться радостным известием.

Кто такой PARFENIUK

Это молодой украинский певец, который получил популярность после того, как в сети завирусилось видео, где он исполняет трек "Провела экскурсию" прямо в маршрутке.

Артист родом из Канева, Черкасской области. Он занимается музыкой еще с детства. В частности, на четыре года дядя подарил парню гармошку. Позже Илья научился играть почти на всех музыкальных инструментах.

После публикации песни "Провела екскурсію" PARFENIUK решил активно развиваться в музыкальной сфере. До этого он работал официантом и детским аниматором.

Всего у артиста сейчас 6 треков: "Провела экскурсию", "Отрываясь", "Долоні", "Поряд", "Повільно", "Мала". Все из них очень популярны в тиктоке.

Интересно, что в клипе на песню "Поряд" впервые появилась девушка исполнителя блогер Симбочка. В видео она предстала без своего сценического образа.

PARFENIUK – "Поряд": смотрите видео онлайн