Нестандартным способом: известный украинский певец PARFENIUK сделал предложение девушке
Источник:PARFENIUK
На днях известный украинский певец PARFENIUK порадовал поклонников радостным известием. Он рассказал, что сделал предложение блогеру Симбочке.
Парень сделал это нестандартным способом. Он вместо обычного кольца сделал предложение с помощью кольца от ключей. В то же время, это не помешало девушке согласиться на предложение парня.
Не упустите "Конфликт интересов": популярный канал отменил участие Дантеса в рождественском шоу
PARFENIUK сделал предложение своей девушке
Илья сделал предложение в своем родном городе Каневе. И произошло это еще полгода назад – в июле. Во время романтической прогулки по городу Парфенюк встал на одно колено и попросил руки Симбочки. Блогер не теряла времени и согласилась на предложение любимого, ответив "да".Интересно, что артист выбрал не традиционное кольцо, а кольцо от ключей.
Звездная пара не разглашала новость раньше, поскольку Симбочка боялась негатива от публики. Но через полгода они решились поделиться радостным известием.
Кто такой PARFENIUK
- Это молодой украинский певец, который получил популярность после того, как в сети завирусилось видео, где он исполняет трек "Провела экскурсию" прямо в маршрутке.
- Артист родом из Канева, Черкасской области. Он занимается музыкой еще с детства. В частности, на четыре года дядя подарил парню гармошку. Позже Илья научился играть почти на всех музыкальных инструментах.
- После публикации песни "Провела екскурсію" PARFENIUK решил активно развиваться в музыкальной сфере. До этого он работал официантом и детским аниматором.
- Всего у артиста сейчас 6 треков: "Провела экскурсию", "Отрываясь", "Долоні", "Поряд", "Повільно", "Мала". Все из них очень популярны в тиктоке.
- Интересно, что в клипе на песню "Поряд" впервые появилась девушка исполнителя блогер Симбочка. В видео она предстала без своего сценического образа.
PARFENIUK – "Поряд": смотрите видео онлайн
- Большинство треков певца на любовную тематику. Он поделился, что пишет об этом, поскольку об этом все всегда хотят слышать: "Это неотделимая часть нашей жизни. Мы все любим, любили, или будем любить. О войне сейчас многие пишут, я туда не лезу. Есть многие сейчас артисты, которые этим занимаются. Люди хотят отвлечься от этого и хотят услышать что-то искреннее, душевное. Все уже устали. Вот я этим и занимаюсь".