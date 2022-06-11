Парализовало часть лица: Джастин Бибер сообщил о болезни и показался фанам на видео

Канадский певец Джастин Бибер признался, что болеет синдромом, вызывающим паралич лица. Он попросил поклонников о поддержке.

28-летний канадский музыкант Джастин Бибер опубликовал видео на странице в инстаграме. Он сообщил о болезни, из-за которой у него парализовало часть лица.

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Джастин Бибер сообщил о болезни

По словам певца, он болеет синдромом Рамзи Ханта. Вирус поразил нерв в ухе и лицевые нервы, из-за чего у него парализовало часть лица. Он не может улыбаться и закрывать глаз.

Как видите, этот глаз не моргает. Я не могу улыбаться этой стороной лица, ноздря не двигается, поэтому на этой стороне лица полный паралич,

– сообщил Джастин Бибер.

Синдром Рамзи Ханта – форма опоясывающего герпеса. Он может парализовать лицевые нервы и приводить к потере слуха и сильной боли.

Джастин Бибер обратился к фанатам: смотрите видео

Исполнитель перенес все запланированные концерты, потому что физически не в состоянии выступить. Он добавил, что ему становится все труднее есть.

"Как вы видите, это достаточно серьезно. Я бы хотел, чтобы это было не так, но, очевидно, мое тело говорит мне, что я должен замедлиться, и я надеюсь, что вы поймете. Я использую это время, чтобы отдохнуть и расслабиться и вернуться в то состояние, чтобы я мог делать то, для чего родился".

Пытаясь улыбнуться, Джастин добавил, что должен отдыхать, чтобы вернуть контроль над лицом. Он добавил, что делает упражнения и скоро поправится.

Мы не знаем, сколько времени будет, но все будет хорошо. Я надеюсь и я верю в Бога и я верю, что все наладится,

– добавил артист.

Музыкант поблагодарил поклонников за поддержку и попросил молиться за него.