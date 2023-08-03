Papa music заподозрили в использовании дипфейка Wellboy: что об этом говорит сам артист

На днях в токтоке завирусилось видео Антона Велбоя под его новый трек "Пустоцвет". Однако поклонники подозревают, что лейбл Papa music, с которым певец весной разорвал сотрудничество, использовал дипфейк в новом видео исполнителя. Антон и продюсерский центр прокомментировали эту ситуацию.

Певец объяснил, будет ли от него какой-нибудь ответ лейблу за использование его лица в видео в тиктоке. В свою очередь в Papa music рассказали, почему воспользовались современными технологиями, и законно ли это было.

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Wellboy прокомментировал ситуацию с дипфейком

Антон поделился, что не совсем понимает, для чего лейбл использовал дипфейк. Поскольку, по его мнению, это очень заметно. Тем не менее говорит, что ему все равно. Он добавил, что пока еще не знает, будет ли за это от него какой-нибудь ответ Papa music.

В свою очередь в лейбле отметили, что согласно действующему контракту с Антоном Вельбоем, они имеют права на использование фото, видео, музыкальных материалов и торговой марки.

Мы, как и говорили ранее, действуем только в юридической плоскости. Мы не нарушаем контракт в отличие от Вельбоя,

– объяснили в продюсерском центре.

Скандал между Wellboy и Papa music: главное