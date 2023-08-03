Papa music заподозрили в использовании дипфейка Wellboy: что об этом говорит сам артист
Источник:Факты ICTV
На днях в токтоке завирусилось видео Антона Велбоя под его новый трек "Пустоцвет". Однако поклонники подозревают, что лейбл Papa music, с которым певец весной разорвал сотрудничество, использовал дипфейк в новом видео исполнителя. Антон и продюсерский центр прокомментировали эту ситуацию.
Певец объяснил, будет ли от него какой-нибудь ответ лейблу за использование его лица в видео в тиктоке. В свою очередь в Papa music рассказали, почему воспользовались современными технологиями, и законно ли это было.
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Wellboy прокомментировал ситуацию с дипфейком
Антон поделился, что не совсем понимает, для чего лейбл использовал дипфейк. Поскольку, по его мнению, это очень заметно. Тем не менее говорит, что ему все равно. Он добавил, что пока еще не знает, будет ли за это от него какой-нибудь ответ Papa music.
В свою очередь в лейбле отметили, что согласно действующему контракту с Антоном Вельбоем, они имеют права на использование фото, видео, музыкальных материалов и торговой марки.
Мы, как и говорили ранее, действуем только в юридической плоскости. Мы не нарушаем контракт в отличие от Вельбоя,
– объяснили в продюсерском центре.
Скандал между Wellboy и Papa music: главное
- В декабре Wellboy присоединился к продюсерскому центру и лейблу Papa music. Но уже в апреле певец заявил, что идет оттуда. Wellboy добавил, что теперь будет работать с Мартой Останковой.
- Один из основателей лейбла Евгений Триплов объяснил, что у Wellboy был договор с компанией. Следовательно, материал, который создавался в процессе работы с лейблом, принадлежит Papa music.
- Теперь после расторжения контракта Wellboy должен продюсерскому центру немалую компенсацию. До 2028 года Антон должен выплатить Papa Music два миллиона долларов, иначе он не сможет пользоваться сценическим именем и исполнять свои старые хиты.
- Papa music заявляют, что, несмотря на запрет, Антон Вельбой продолжает выступать со старыми хитами. Такие случаи фиксируются юристами лейбла и будут переданы в суд.
- В июне продюсерский центр выпустил песню "Документы в Дии" от имени Wellboy. Продюсеры говорят, что в этом году лейбл вместе с артистом строил много творческих планов. Так что они решили презентовать одну из песен. По словам певца, текст трека писал он лично. Кроме того, в песне звучит его голос.