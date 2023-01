Группа Panic! At The Disco распалась после 19 лет существования: какими хитами они запомнились

Известная американская группа Panic! At The Disco прекратил свое существование. За 19 лет карьерного пути музыканты запомнились публике подрывными хитами и особой танцевальной рок-музыкой.

Американская популярная рок-группа Panic! At The Disco объявил о своем распаде. Об этом сообщил его фронтмен Брэндон Ури.

Panic! At The Disco распался

Лидер коллектива вспомнил свое детство в Лас-Вегасе и о том, как он нашел друзей. Однако это путешествие, по его словам, достигло конца. Брендон и его любимая Сара скоро станут родителями, поэтому артист решил сосредоточиться на личной жизни.

Это было ужасно тяжелое путешествие... Когда я рос в Вегасе, я и представить не мог, куда заведет меня эта жизнь. Так много мест во всем мире, и друзья, которых мы приобрели на этом пути. Но иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое...

– написал Брендон Ури.

"Мы пытались держать это в тайне, хотя некоторые из вас, возможно, слышали... Мы с Сарой очень скоро ждем ребенка! Перспектива стать отцом и наблюдать за тем, как моя жена становится матерью, волнующая. Однако я собираюсь завершить этот раздел моей жизни и направить все свои силы и энергию на семью, и в этом Panic! At The Disco больше не будет.

Panic! At The Disco планируют завершить свою карьеру по прощальному туру по Европе и Америке.



Сообщения о распаде / Фото из инстаграма группы

Что известно о Panic! At The Disco

Коллектив создали в 2005 году друзья детства, пригласившие к себе гитариста, а также вокалиста Брендона Ури. Чтобы их музыку распространяли на платформах, музыканты связались с коллективом Fall Out Boy, который помог им в карьерном развитии и предложил контракт с лейблом.

В том же году вышел дебютный альбом A Fever You Can't Sweat Out, достигший 13-й позиции в чарте Billboard 200, и был продан более миллиона копий со времени его выхода. Panic! At the Disco впервые появились на MTV уже в следующем году. Там состоялась премьера их первого видеоклипа I Write Sins Not Tragedies.

За карьеру группа презентовала 7 студийных альбомов, множество клипов и более 5 наград. В 2015 году коллектив претерпел существенные изменения в составе – Спенсер Смит объявил о выходе из состава, а Даллон Уикс остался только как концертный музыкант.

Самые известные хиты Panic! At The Disco

Panic! At The Disco – High Hopes: смотреть видео онлайн

Panic! At The Disco – House of Memories: смотреть видео онлайн

Panic! At The Disco – I Write Sins Not Tragedies: смотреть видео онлайн

Panic! At The Disco – Emperor's New Clothes: смотреть видео онлайн

Panic! At The Disco – Girls/Girls/Boys: смотреть видео онлайн: смотреть видео онлайн