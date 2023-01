Гурт Panic! At The Disco розпався після 19 років існування: якими хітами вони запам'ятались

Відомий американський гурт Panic! At The Disco припинив своє існування. За 19 років кар'єрного шляху музиканти запам'ятались публіці підривними хітами та особливою танцювальною рок-музикою.

Американський популярний рок-гурт Panic! At The Disco оголосив про свій розпад. Про це повідомив його фронтмен Брендон Урі.

Panic! At The Disco розпався

Лідер колективу згадав своє дитинство у Лас-Вегасі та те, як він знайшов друзів. Однак ця подорож, за його словами, досягла кінця. Брендон та його кохана Сара скоро стануть батьками, тож артист вирішив зосередитися на особистому житті.

Це була страшенно важка подорож... Коли я ріс у Вегасі, я і уявити не міг, куди заведе мене це життя. Так багато місць по всьому світу, і друзі, яких ми придбали на цьому шляху. Але іноді подорож має закінчитися, щоб почалася нова...

– написав Брендон Урі.

"Ми намагалися тримати це в таємниці, хоча деякі з вас, можливо, чули... Ми з Сарою дуже скоро чекаємо на дитину! Перспектива стати батьком і спостерігати за тим, як моя дружина стає матір'ю, хвилююча. Проте я збираюся завершити цей розділ мого життя і направити всі свої сили та енергію на сім'ю, і в цьому Panic! At The Disco більше не буде".

Panic! At The Disco планують завершити свою кар'єру прощальним туром Європою та Америкою.



Повідомлення про розпад / Фото з інстаграму гурту

Що відомо про Panic! At The Disco

Колектив створили у 2005 році друзі дитинства, які запросили до себе гітариста, а також вокаліста Брендона Урі. Щоб їхню музику поширювали на платформах, музиканти зв'язалися з колективом Fall Out Boy, які допомогли їм у кар'єрному розвитку та запропонували контракт з лейблом.

Того самого року вийшов дебютний альбом A Fever You Can't Sweat Out, який досяг 13 позиції у чарті Billboard 200, і був проданий понад мільйоном копій з часу його виходу. Panic! at the Disco вперше з'явилися на MTV вже наступного року. Там відбулася прем'єра їх першого відеокліпу I Write Sins Not Tragedies.

За кар'єру гурт презентував 7 студійних альбомів, безліч кліпів та понад 5 нагород. У 2015 році колектив зазнав суттєвих змін у складі – Спенсер Сміт оголосив про вихід зі складу, а Даллон Вікс залишився лише як концертний музикант.

Найвідоміші хіти Panic! At The Disco

Panic! At The Disco – High Hopes: дивитися відео онлайн

Panic! At The Disco – House of Memories: дивитися відео онлайн

Panic! At The Disco – I Write Sins Not Tragedies: дивитися відео онлайн

Panic! At The Disco – Emperor's New Clothes: дивитися відео онлайн

Panic! At The Disco – Girls/Girls/Boys: дивитися відео онлайн: дивитися відео онлайн