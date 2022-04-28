Панамка будет точно, – солист Kalush об изменениях в постановке и приедет ли в Турин его мама

Группа Kalush Orchestra уже сегодня, 28 апреля, отправляется в Турин. Солист рассказал, какой будет постановка и приедет ли на Евровидение его мама.

Украинская группа Kalush Orchestra в усиленном режиме готовится к Евровидению-2022, которое состоится уже через несколько недель. Солист Олег Псюк на пресс-конференции рассказал, какой будет финальная постановка.

Интересно Показали скрытую красоту Украины, – Kalush Orchestra презентовали визитку на Евровидение-2022

Kalush Orchestra о номере на Евровидении

Солист коллективу ответил, чего ждать от номера: "Ждать другие костюмы, другую постановку, ту самую песню, которая всем известна".

Да, чтобы не открывать все карты, скажу немного. Панамка будет точно. Сине-желтая символика тоже будет, но да, сдержанно. Костюмы будут отличаться процентов на 50. Остальные – следите,

– лаконично поделился рэпер.

, изменения произошли и в составе самой группы Kalush Orchestra. В частности, вместо бек-вокалиста Джонни Дивного будет выступать Саша Таб , известный как фронтмен группы "Сальто назад".

Режиссер-постановщик Алексей Жембровский добавил, какой будет визуальная часть постановки.

"Для режиссера важно не только визуализировать произведение, а передать его энергию. Поэтому лучше всего для нас это энергия наших ребят и сила духа нашей родной земли. Поэтому все визуальные эффекты, которые мы используем, будут сфокусированы именно на этом. В центре внимания фокус будет на артисте, который передает эту энергию, а визуальные эффекты уже нарисуют этот орнамент украинской души", – рассказал Жембровский

Будет ли на конкурсе мама фронтмена

Также у Kalush Orchestra поинтересовались, приедет ли в Турин мама Стефания, для которой и была написана песня на конкурс.

"Что касается мамы, я даже не знал, что она будет на Нацотборе. Это был сюрприз. Пока, по официальной информации, она не едет, но увидим, я уже не знаю, что от нее ждать", – признался Олег Псюк.



Kalush Orchestra / Фото из инстаграма группы