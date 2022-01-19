С пампушками и дидухом: Ирина Федишин поделилась праздничным фото

Под вечер Крещения украинская певица Ирина Федишин опубликовала новое фото. Она показала, как провела Щедрый вечер.

18 января украинцы во второй раз собирались за рождественским столом, чтобы отметить второй Святой вечер, или же Щедрый вечер. Ирина Федишин придерживалась традиций и показала атмосферное фото с ужина в инстаграме.

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Ирина Федишин в Щедрый вечер

Исполнительница позировала перед камерой на фоне рождественской елки. В руках она держала пампухи в макитре, а также дидух.

В вечер Крещения Ирина Федишин предстала в украинском наряде – вышитой рубашке и красном жакете без рукавов.

Певица уложила белокурые волосы пышными локонами, а черты лица подчеркнула нежным макияжем. Она накрасила веки коричневыми тенями, а губы – розовой помадой.

Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на здоровье,

– подписала артистка фото.

Ирина Федишин / Фото из инстаграма звезды

В комментариях под новым фото знаменитости поклонники присоединяются к поздравлениям с праздником, а также отзываются о красивом образе Федишин: