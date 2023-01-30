Получал от меня удовольствие, – Памела Андерсон вспомнила, как встретилась с Путиным в Кремле
Источник:Variety
Супермодель Памела Андерсон упомянула о встрече с Путиным в 2016 году. Звезда рассказывала, что он "получал удовольствие" от нее, а также добавила, что не знает, правильно ли теперь рассказывать о России.
Канадско-американская актриса и модель Памела Андерсон дала откровенное интервью изданию Variety. В нем она рассказала, что долгое время является веганкой и активисткой движения за нравственное отношение к животным PETA. Ее работа включала встречи с чиновниками.
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Памела Андерсон вспомнила встречу с Путиным
Модель вспомнила, что в 2016 году уехала в Россию, чтобы встретиться с чиновниками и повлиять на решение запретить ввоз продукции, производимой из тюленей.
"Я была в Кремле, сидела со всеми ими за одним столом. Я шуршала своими бумагами с моими фотографиями дельфинов и белуг, которые получили переохлаждение, и умоляла через этих людей, которые действительно могли что-то сделать".
Путин был в комнате только один раз, но все слышал. Я получала сообщения от других людей о том, что он был рад, что я была там – он будто получал от меня удовольствие,
– призналась Андерсон.
Издание указывает, что после этого модель замолчала на время, ведь сейчас обсуждать что-либо, что связано с Россией – не совсем удачная идея. Она добавила: "Я не знаю, что сейчас правильно говорить, потому что это ужасно", – вероятно, намекнув на войну.
Памела Андерсон также отметила, что в 2020 году голосовала за Байдена, и рассказала о своей политике: "Просто продолжайте поддерживать людей". Ранее она не высказывалась по поводу войны против Украины.
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