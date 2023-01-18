После известия о трагедии в Броварах: Елена Зеленская расплакалась перед выступлением в Давосе

Первая леди Украины Елена Зеленская находится с рабочим визитом в Давосе. Утром 18 января она должна была выступать на одном из мероприятий, перед которым узнала о трагедии в Броварах.

Несколько дней назад произошла трагедия в Днепре, теперь авиакатастрофа в Броварах, в которой погибло руководство МВД Украины – глава ведомства Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Украинцы каждый день переживают потери.

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Реакция Елены Зеленской на катастрофу в Броварах

Елена Зеленская не смогла сдержать слез, когда узнала о произошедшей в Броварах трагедии. О падении вертолета возле детского сада, гибели руководства Министерства внутренних дел, детей первой леди сообщили за несколько минут до ее выступления в Давосе на сессии Всемирного экономического форума.

После ужасной новости Зеленская вытерла заплаканные глаза и выступила с речью. По просьбе президента форума Борге Бренде все присутствовавшие почтили память погибших в этой трагедии минутой молчания.

Сегодня еще один очень грустный день. Новые потери. Думаю, вы понимаете мои эмоции. Возможно, они нецелесообразны в политическом и экономическом диалоге, но я уверена, что война изменила весь наш диалог так же, как изменила мир,

– сказала первая леди Украины.

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