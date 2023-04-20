"Следующий "Холостяк" снимаем в космосе": забавные реакции звезд на таинственные вспышки в Киеве

Вечером 19 апреля в небе над Киевом появилось странное сияние. На видео очевидцев видно, как к земле летит, а потом загорается неизвестный объект. Предполагают, что это было падение метеорита из потока Лирид.

В соцсети сразу начались дискуссии о вспышках в Киеве. Среди главных догадок – НЛО и падение метеорита. Звезды тоже не удержались и поделились мемами на этот счет. 24 Канал собрал в подборку реакции украинских артистов.

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Звезды в соцсетях поделились собственными мыслями и распространили несколько самых смешных мемов. Большинство из них касается внеземных существ НЛО. Оно и не удивительно, ведь эта вспышка не была связана с ракетными или дроновыми атаками.

В частности, певица Надя Дорофеева распространила шутку о том, что Воздушные силы Украины уничтожили НЛО над Киевом.



Реакция Нади Дорофеевой на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис

Телеведущий Григорий Решетник пошутил, что ждет НЛО, потому что они договорились, чтобы следующий сезон "Холостяка" снимали в космосе. Он запостил фото, на коротом якобы выжидает пришельцев з неба.



Реакция Григория Решетника на вспышки в Киеве / Фото с его инстаграм-сторис

Его жена Кристина пошутила, что украинские военные встречают пришельцев и просят, чтобы те сказали слово "паляница". Этот же мем запостил и звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво.



Реакция Кристины Решетник на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис

Актриса Наталья Денисенко, у которой мужчина воюет на передовой, тоже поделилась с подписчиком самым любимым мемом по поводу вспышек в Киеве. На фото якобы пришельцы спрашивают, почему украинцы не удивлены НЛО, на что они отвечают, что это те скоро удивятся.



Реакция Наталки Денисенко на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис

Певец Владимир Дантес также отреагировал на вспышки в Киеве. Он отметил, что его повеселило то, как украинцы немного об*срались, но уже 70% из них сделали мемы на эту тему.



Реакция Владимира Дантеса на вспышки в Киеве / Фото с его инстаграм-сторис

Певец Артем Пивоваров пошутил, что он не причастен к падению метеорита в Киеве. Он поделился с подписчиками фото вспышек и отметил, что об этой новости слышали уже все.



Реакция Артема Пивоварова на вспышки в Киеве / Фото с его инстаграм-сторис

Актриса Анна Саливачнук распространила кадры со вспышками и подчеркнула, что "украинцы готовы уже ко всему, даже к НЛО".



Реакция Анны Саливанчук на вспышки в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис

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