"Ожидаем, выстоим": как украинские звезды реагируют на вторжение России в Украину
В ночь с 23 на 24 февраля Россия развернула наступление на границах Украины. Под прицелом были десятки военных складов и аэродромов. Знаменитости уже отреагировали на атаку в социальных сетях.
Новость о полномасштабном вторжении России в Украину постигла украинцев утром, поэтому некоторые артисты с самого утра начали поддерживать своих поклонников и молиться за Вооруженные Силы Украины.
Все, что стоит знать Россия напала на Украину: хронология основных событий
Джамала
"Украина не хочет войны! Мы за мир! Мы у себя дома. Не паникуем и остаемся сильными. Стоп российской агрессии".
YARMAK
"Ожидаем, выстоим".
Наталья Могилевская
"Я прошу вас молиться, люди мои родные".
Святослав Вакарчук
"Сохраняем спокойствие, холодный рассудок. Действия каждого – четкие и взвешенные. Это сверхважно сегодня.
Наша армия на защите нашей страны. Украинцы, мы сплоченные, мы сильные, правда за нами. Мы победим! Слава Украине!"
Наталка Карпа
"Господи Иисус Христос, ты сказал: "Без меня не можете делать ничего". Помоги нам найти примирение между противодействующими силами. Пошли в наши сердца любовь друг к другу, мир и согласие, – умоляет тебя Церковь Твоя. Владыко Многомилостивый, оборони нашу державу от тех, кто посягает на ее независимость и хочет разделить ее. Защити нас от врагов видимых и невидимых, что хотят поработить нас. Дай нам, Боже, жить свободной жизнью! Дай лучшую судьбу нашему народу! Дай нам единство, мир и покой, Господи! Сохрани Украину, Боже, прими мою молитву".
Анастасия Суббота
"Одна Батьківщина, і двох не буває,
Місця, де родилися, завжди святі.
Хто рідну оселю свою забуває,
Той долі не знайде в житті..."
Катя Осадчая
"Сил нашим ребятам! Мы сильны духом и за нами правда. Не паникуйте и сохраняйте покой. Мы дома, на своей земле".Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.
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