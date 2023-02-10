Нет позиции, – "Мисс Украина Вселенная" призналась, ответила ли россиянка на вопрос о войне

"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко призналась, что спросила у представительницы России, что она думает о войне. Узнайте ниже, что ответила Анна Линникова.

Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" была вынуждена столкнуться с "Мисс Россией". Девушка сначала говорила, что не общалась с Анной Линниковой, но оказалось, что она задала один вопрос россияне.

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Виктория Апанасенко о "Мисс России"

"Мисс Украина Вселенная" рассказала, что не планировала вести разговоры с представительницей России, и даже не знала, что она уже живет в отеле со всеми девушками.

"Организаторы делали все возможное, чтобы конфликта не было. Конфликт начался с того момента, когда "Мисс Россия" приехала и первое, что предложила – сделать дружеское фото. Для меня это был шок, я не планировала с ней общаться", – призналась Виктория.

Это было во время завтрака в отеле. Она просто подошла, это не был злой посыл, и сказала: "Можем ли мы сделать дружеское фото? Было бы здорово, если бы мы вместе были за мир". Я спросила у нее, поддерживает ли она войну, а она ничего не ответила. Она сказала: "Оргкомитет сказал мне, что было бы хорошо".

Виктория Апанасенко отметила, что совсем не знает Анны и не может говорить о ее личности. Но для нее важно то, что россиянка не сказала ни слова о войне: "если она не проявляет позиции, для меня человека не существует".

Интервью с Викторией Апанасенко: смотрите видео онлайн

Как "Мисс Украина Вселенная" отошла от россиянки

, что ранее Виктория Апанасенко признавалась, что надеялась услышать извинение от Анны Линниковой. Она считала, что россиянка подойдет к ней и лицом к лицу признает то, что не поддержит войну. Но этого не вышло. "Мисс Россия" ни слова не упоминала о терроризме, который совершает ее страна.

В ходе международного конкурса красоты произошел и другой конфликтный случай, когда Виктория Апанасенко отошла от россиянки на одной из фотосессий. Она рассказывала об этом раньше: как оказалось, именно Линникова подошла к ней и спросила, можно ли стать рядом.

Тогда представительница Украины решила дистанцироваться и поменялась местами с "Мисс Колумбией". Этот момент попал на видео, которым росСМИ часто спекулировали – якобы Виктория дергала кого-то за руку, а после этого с ней отказывались общаться, но все это не так.

"Со мной все общались, все девушки были невероятны. Игнора или негатива ни от кого не было. И попыток организовать коммуникацию между мной и россиянкой не было, и от оргкомитета тоже. Они все прекрасно понимали".