Ответ Дмитрию Дикусару: готов ли Влад Яма отдать судейское кресло "Танцам со звездами"

Танцор Дмитрий Дикусар признавался, что после стольких лет в "Танцах со звездами" он хотел бы получить судейское кресло. Однако Влад Яма не планирует покидать кресло жюри.

Известный танцор и партнер Ольги Харлан Дмитрий Дикусар в следующем сезоне не отказался бы от должности судьи на проекте. Но желающих уступить ему кресло, похоже, нет.

Интересно Влад Яма ответил, при каком условии выйдет на паркет "Танцев со звездами" как участник

Уступит ли Влад Яма судейское кресло

Нынешний член жюри ответил на вопрос, готов ли отдать кресло члена жюри.

Кресло? Нет. Ну, во-первых, оно не мое. Это кресло проекта "Танцы со звездами", а просто отдавать... Зачем? Зачем отдавать,

– сказал Влад Яма.

Хореограф добавил, что пока он не планирует покидать шоу. К тому же звезде кажется, что он неплохо выполняет свою роль.

"Я хочу делать максимум для этого проекта. Если у меня получается, значит, скорее всего, в следующем сезоне я буду работать. А если появится тот, кто сможет это сделать лучше, – тоже неплохо", – считает Влад Яма.



Судьи "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма Екатерины Кухар