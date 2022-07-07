"Как же мы без Вас": украинский шоубиз грустит из-за отставки Бориса Джонсона
Премьер Великобритании 7 июля объявил об отставке. Украинские знаменитости унывают из-за ухода из правительства настоящего друга страны.
7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с кресла премьера Великобритании и главы Консервативной партии. Поэтому грустит не только украинская общественность, но и знаменитости, сообщает 24 канал.
Читайте подробнее Джонсон объявил об отставке с кресла премьера и главы Консервативной партии
Украинские звезды реагируют на отставку Джонсона
Ольга Фреймут
Спасибо, мистер Джонсон, за всю искреннюю любовь и поддержку. В политике надо делать вид, если хочешь выжить. Но, Борис, вы искренни. Украинцы любят вас,
– написала телеведущая.
Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма
Кристина Решетник
"Наш следующий премьер-министр. Как же мы без вас", – с грустью написала супруга Григория Решетника.
Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма
Владимир Остапчук
Телеведущий пошутил по поводу отставки Джонсона, опубликовав фото Сергея Притулы. Тот как бы говорит: "Этот день настал. Мы собираем на зарплату Борису Джонсону для работы премьер-министром Украины".
Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма
Катя Осадчая
Телеведущая сделала акцент на том, что Борис Джонсон скорее заставил уйти с должности премьер-министра Британии.
Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма
Тарас Цымбалюк
Спасибо за все,
– коротко написал актер.
Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из инстаграма
Анастасия Приходько
"Черчилль возвращался. И Джонсон вернется", – лаконично выразилась певица.
Звезды реагируют на отставку Джонсона / Фото из фейсбука