Открытие статуи Леди Ди: Гарри прилетел в Лондон, а Кейт Миддлтон не придет на мероприятие

Появилась новая информация об открытии памятника принцессе Диане. Принц Гарри уже прибыл в Лондон, а Кейт Миддлтон и королева Елизавета II не смогут прийти на мероприятие.

Принц Гарри на днях прилетел в Великобританию, чтобы присутствовать на открытии памятника принцессе Диане. Мероприятие состоится 1 июля на территории Кенсингтонского дворца – в день 60-летия Леди Ди.

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Принц Гарри прибыл в Великобританию без Меган Маркл. Ведь она недавно родила доченьку Лилибет. Согласно карантинным нормам герцог Сассекский должен 5 дней пробыть на самоизоляции. Впоследствии Гарри должен сделать тест на коронавирус, если он будет отрицательным – мужчина сможет выйти из изоляции.

Сейчас принц находится в доме принцессы Евгении – коттедже Фрогмор. Там он жил и перед похоронами принца Филиппа.

Кейт Миддлтон и Елизавета II не придет на мероприятие

Издание Express сообщило, что из-за пандемии список гостей на открытие памятника принцессе Диане сократили. Принцы Гарри и Уильям будут присутствовать на мероприятии вместе с близкими родственниками Дианы, скульптором Яном Ренк-Бродли и ландшафтным дизайнером Пипом Моррисоном.

Однако "миротворица" Кейт Миддлтон не сможет посетить открытие памятника из-за карантинных правил.

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Не сможет прийти на мероприятие и Елизавета II. Она 1 июля вынуждена совершить рабочую поездку в Шотландию.